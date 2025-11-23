Pulga lesionado? Atleta explica dores e dedica gol a amigo falecido

Erick Pulga pelo Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Autor do gol que garantiu o triunfo do Bahia sobre o Vasco e quebrou o jejum de seis meses sem marcar que vinha vivendo, Erick Pulga falou na zona mista e explicou tanto a emoção da comemoração quanto o lance que o tirou de campo com dores aos 36 minutos do segundo tempo.

O atacante comemorou o resultado, dedicou o gol a um amigo que faleceu recentemente e tranquilizou a torcida sobre sua condição física, que está preservada para encarar o Juventude na sexta-feira, 28, pela 36ª rodada.

Pulga começou falando sobre o lance do gol, destacando a confiança no companheiro Ademir, autor da assistência. "Sempre falo para o Ademir que eu acredito muito nele. Ele tem um bom passe, e eu sempre tento entrar e acreditar. Ele me achou ali, e consegui fazer", disse.

Quando balançou as redes, Pulga caiu no choro, e tinha um motivo: "Aquele choro foi por um amigo que eu tenho há muito tempo. Amanhã seria aniversário dele. Ele já não está aqui, mas sempre acreditou em mim. Esse gol é para ele. Lá de cima, ele está me dando forças".

E a lesão?

O ponto mais aguardado pelos torcedores era a situação física do atacante, já que ele saiu mancando e com gelo na perna. No entanto, para o alívio do Bahia, Pulga deixou claro que não se trata de uma lesão grave.

"Foi uma pancada, só isso. Meu pé travou um pouco na grama ali, mas graças a Deus foi só isso. Nada demais", garantiu.

O atacante afirmou que, apesar do susto, se sente bem e espera estar à disposição para a partida contra o Juventude, na sexta-feira, 28, pela 36ª rodada do Brasileirão.