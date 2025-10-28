FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL
Quartas de final definidas no Intermunicipal 2025; veja confrontos
As semifinais serão disputadas com ida e volta nos dias 2 e 9 de novembro
Por Marina Branco
A corrida pelo título do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2025 continua afunilando, e agora são somente oito times vivos na briga da competição de futebol não profissional. O torneio chegou às quartas de final no último domingo, 26, e vem ficando cada vez mais complicado com o passar das fases.
As equipes classificadas são Coaraci, Simões Filho, Castro Alves, Uruçuca, Santo Amaro, Tucano, Cachoeira e Santo Antônio de Jesus, que avançaram após os jogos de volta das oitavas.
Seguindo o cruzamento da classificação geral, que confronta o primeiro com o oitavo lugar, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto, Coaraci encara Santo Antônio de Jesus, e Simões Filho enfrenta Cachoeira.
Já Castro Alves enfrenta o Tucano, e Uruçuca enfrenta o Santo Amaro, começando as partidas de ida estão marcadas no próximo domingo, 2, enquanto os jogos de volta, que definirão os semifinalistas, acontecem no dia 9 de novembro.
Como foram as oitavas
Na volta das oitavas de final, o Coaraci eliminou o Pojuca por 4 a 0, enquanto Simões Filho eliminou o Santo Estêvão por sonoros 6 a 0. Já Castro Alves se classificou em cima do Ipiaú por 1 a 0, enquanto o Uruçuca venceu o Buerarema pelo mesmo placar.
O Santo Amaro venceu o Serra Preta por 2 a 0, e Serrinha venceu Santo Antônio de Jesus por 1 a 0, mas acabou eliminada no agregado com o primeiro jogo. Por último, Cabaceiras do Paraguaçu perdeu para Cachoeira por 2 a 1, e Itaberaba foi eliminada pelo Tucano por 2 a 0.
Com estádios cheios e rivalidades históricas, o Intermunicipal segue movimentando o interior da Bahia e revelando talentos que sonham em chegar ao futebol profissional, no mesmo caminho que já foi trilhado por nomes como Ednaldo Rodrigues, Liédson e Bobô, todos com passagem pela competição.
