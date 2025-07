Quartas do Mundial: veja duelos, datas e onde assistir aos jogos

As quartas de final do Mundial de Clubes 2025 estão definidas. Palmeiras enfrenta o Chelsea, Fluminense joga contra o Al Hilal. Veja datas, horários e onde assistir aos jogos ao vivo. - Foto: Thomas COEX / AFP

Após classificação do Borussia Dortmund sobre o Monterrey, na noite da última terça-feira, 1, o Mundial de Clubes 2025 conhece seus oito clubes classificados às quartas de final. Entre eles, Fluminense e Palmeiras são as equipes brasileiras que seguem na disputa pelo título.

A disputa pelas quartas de final do Super Mundial de Clubes está definida e promete confrontos de peso entre gigantes do futebol mundial. O Real Madrid, maior campeão da história da competição, garantiu vaga ao eliminar a Juventus e terá pela frente o Borussia Dortmund.

Outro duelo europeu coloca frente a frente Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Os franceses superaram o Inter Miami para avançar, enquanto os alemães eliminaram o Flamengo, em confronto de grande expectativa.

Do outro lado da chave, entram os brasileiros. O Palmeiras carimbou sua vaga com um triunfo dramático sobre o Botafogo, decidido com um gol solitário de Paulinho na prorrogação. Agora, o time paulista enfrentará o Chelsea, que passou pelo Benfica.

Já o Fluminense, que protagonizou uma vitória marcante sobre a Inter de Milão, medirá forças com o Al Hilal. O clube saudita avançou após eliminar o poderoso Manchester City em um confronto eletrizante que terminou em 4 a 3.

As quartas de final do Mundial serão disputadas nos dias 4 e 5 de julho.

Confira as datas e horários das quartas de final

Fluminense x Al-Hilal – 4/7 – 16h

Palmeiras x Chelsea – 4/7 – 22h

PSG x Bayern de Munique – 5/7 – 13h

Borussia Dortmund x Real Madrid – 5/7 – 17h

Onde assistir?

Globo, sportv, globoplay e CazéTV transmitem todos os jogos.