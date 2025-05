Quem são os torcedores que viajarão com o Bahia pela Libertadores

Torcedores que viajaram para a Colômbia com o Bahia - Foto: João Grassi

Todo torcedor quer que seu time chegue a uma competição internacional. No caso do Bahia, pioneiro da Libertadores e longe do torneio há 36 anos, a vontade era ainda maior, e a conquista foi ainda mais comemorada. Por outro lado, ver seu time competir em outro país significa, muitas vezes, não poder acompanhá-lo, torcendo pela televisão por jogos que definem a temporada de um clube.

É o que o Bahia vem vivendo em 2025, com jogos pela América do Sul na pré-Libertadores e na fase de grupos. Como uma forma de manter sua torcida mais perto do time mesmo longe de casa, o clube usa seu programa de viagens, o “Bora com o Bahêa”, que leva torcedores sorteados com o time para viver a Libertadores fora do país.

Nesta segunda-feira, 12, dois vencedores do projeto embarcaram com o Bahia rumo a Medellín, na Colômbia, onde o time enfrentará o Atlético Nacional nesta quarta, 14. O programa de viagens inclui a ida junto com o elenco, no mesmo ônibus e avião, acomodação no mesmo resort cinco estrelas da delegação, momentos exclusivos de fotos e autógrafos com os jogadores, acompanhamento de guia e, é claro, ingresso para a partida.

Junto com o Bahêa

Torcedor do Bahia “desde que tem consciência”, Paulo César Feitosa, de 57 anos, vai viver seu primeiro jogo do Bahia internacionalmente junto com o clube. Desde que chegou a Salvador aos 12 anos de idade, ele conta que não sai da Fonte Nova, e agora vai a um novo estádio “realizar um sonho de criança”.

“Acompanhar o Bahia numa Libertadores é uma experiência, para mim, única e não deve ser a última. Quem é torcedor de verdade tem sempre esperança. Jogos como esse do grupo da morte, são definidos em detalhes. Assim como o Nacional ganhou da gente aqui dentro, nós podemos ganhar do Atlético Nacional lá”, afirmou.

Dois empates nas próximas rodadas já seriam suficientes para classificar o Tricolor, que perdeu apenas um jogo para o Nacional na última rodada. Junto ao time, Paulo viverá a experiência de uma viagem internacional, conhecendo o clube e o país que enfrentarão.

“Nós vamos com a equipe, retornamos com a equipe, teremos dois dias ou um dia e meio livre. É capaz de podermos conhecer um pouco da cultura, um pouco da cidade, da comida, do povo. A questão é a experiência”, disse.

Paulo Feitosa, torcedor do Bahia | Foto: João Grassi

Junto com ele, está André Luiz Matos, de 42 anos, que fará a primeira viagem internacional para ver o Esquadrão jogar junto ao clube - e já se sente parte da equipe. “O time está em alto nível, a gente está bem concentrado, o elenco está coeso. A expectativa é a mais otimista possível. A gente vai para lá para brigar para ganhar o jogo, e tem absoluta convicção de que o time vai apresentar um bom futebol lá”, garantiu.

“Viajar com a delegação é sentir aquele clima, aquela energia, concentrar. É uma experiência única. E 36 anos após, ir para a Libertadores, um pioneiro de volta, é um momento único na vida e na história do torcedor do Bahia. A gente fica emocionado, e espera o máximo possível de entrega do time, da torcida na arquibancada e do futebol em campo”, completou.

Para André, a emoção é ainda maior levando em consideração a última passagem do Esquadrão pela Libertadores, eliminado nas quartas de final em um jogo sem gols tomado pela chuva contra o Internacional.

“Anos aguardando esse momento. São 36 anos, cara. Porque a segunda participação do Bahia na Libertadores foi aquela coisa de frustração por conta daquela chuva. Agora a gente tá em alto nível, competindo, com chances de avançar. E a gente que é torcedor maluco, eu tô até já pesquisando a farra em Lima, no Peru, na final”, anima.