Quem venceu mais Ba-Vis na era dos pontos corridos? Veja dados

Mais um Ba-Vi está se aproximando e, com ele, mais um capítulo é escrito na história do maior clássico baiano no Brasileirão em pontos corridos. De 2003, ano da implantação do novo modelo de Campeonato Brasileiro, até 2025, foram 13 confrontos entre as duas equipes, com o Bahia vencendo seis, o Vitória vencendo dois e outros cinco terminando em empate.

Desde o primeiro confronto na era dos pontos corridos, em 2003, Bahia e Vitória dividiram vitórias e empates. Naquele ano, cada time venceu uma: o Bahia por 2 a 1 e o Vitória devolvendo o placar no returno.

Veio, então, um hiato gigantesco de uma década sem Ba-Vi no Brasileirão, que só voltou a aparecer em 2013, com o Tricolor levando a melhor por 2 a 0 em um dos duelos e um empate sem gols no outro.

A partir daí, os confrontos se tornaram frequentes - apenas um ano após a quebra do jejum, Bahia e Vitória se encontraram duas vezes, terminando em 1 a 1 no primeiro jogo de 2014 e com o Vitória vencendo por 2 a 1 no segundo, marcando a primeira vitória rubro-negra sobre o maior rival no Brasileirão de pontos corridos.

Três anos se passaram, e veio 2017, ano que iniciou uma sequência do Bahia sem perder para o Leão da Barra no Brasileiro. Começando com um zero a zero, o Esquadrão conseguiu vencer por 2 a 1 no segundo jogo de 2017 e não parou mais.

Em 2018, mais dois jogos, com o Bahia vencendo um por 4 a 1 e o outro terminando em empate por 2 a 2. Vieram, então, seis anos de hiato entre rebaixamentos de ambos os clubes, até que se encontraram novamente na Série A em 2024.

Com a volta à elite do futebol brasileiro, os dois empataram por 2 a 2 no primeiro confronto e o Bahia venceu por 2 a 0 no segundo. Já em 2025, o primeiro terminou em 2 a 1 para o Bahia, com o segundo placar ainda a ser definido nesta quinta-feira, 16.

O recorte recente mostra um domínio expressivo do Esquadrão de Aço. Nos últimos seis clássicos válidos pelo Brasileirão, o Bahia está invicto, com quatro vitórias e dois empates.

O destaque fica para o 4 a 1 em 2018, uma das maiores goleadas do Tricolor sobre o maior rival. Já o Vitória, que teve bons momentos na década passada, não vence o Bahia pelo Campeonato Brasileiro desde 2014, quando venceu por 2 a 1.

Com o reencontro marcado para 2025, o Bahia chega em alta, embalado por bons resultados recentes após vencer o líder e vice-líder alternantes do campeonato, Palmeiras e Flamengo, enquanto o Vitória tenta quebrar um tabu que já dura mais de uma década.