R$ 200 milhões: clube da Série A fecha o 2º maior patrocínio do Brasil

- Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Um dos clubes mais endividados do Brasil, o Corinthians garantiu um salto importante em suas receitas. O clube estendeu o vínculo com a casa de apostas Esportes da Sorte até dezembro de 2029, em acordo que prevê R$ 150 milhões fixos por temporada, valor que pode alcançar R$ 200 milhões anuais caso metas esportivas sejam atingidas, como a conquista de títulos.

O impacto é significativo quando comparado ao contrato anterior, firmado em 2024. Na ocasião, o acerto previa R$ 309 milhões por três anos — uma média de R$ 103 milhões por temporada. Agora, além do aumento expressivo na cifra, o clube também ganha maior liberdade para utilizar os recursos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diferentemente do modelo anterior, o montante não terá destinação obrigatória. Antes, parte do valor era direcionada para ações de marketing e outra fatia precisava ser utilizada para viabilizar uma contratação de peso — mecanismo que ajudou na chegada do atacante Memphis Depay. Com o novo formato, a diretoria poderá aplicar a verba de acordo com as prioridades internas.

Memphis Depay, atacante do Corinthians | Foto: Divulgação | Corinthians

No cenário nacional, o acordo coloca o clube paulista entre os maiores contratos de patrocínio máster do país. O valor só fica atrás do recebido pelo Flamengo, que arrecada R$ 268,5 milhões por ano com a Betano.

A marca da Esportes da Sorte seguirá ocupando o espaço principal das camisas de jogo e treino da equipe masculina. No futebol feminino, a empresa continua como patrocinadora máster, mas aceitou flexibilizar a exposição no uniforme caso o clube consiga parceiros mais vantajosos comercialmente. A mesma possibilidade vale para as equipes de basquete, vôlei e futsal.

Para 2026, o orçamento alvinegro projeta R$ 255 milhões em receitas com patrocínios, o que representa um crescimento de 47% em relação ao previsto para 2025.

Referência nacional

O valor se consolida como o segundo maior patrocínio máster do futebol brasileiro, ficando atrás apenas para o Flamengo, que recebe R$ 268,5 milhões anuais.

Confira a lista levantada pelo perfil 'Noite de Copa':