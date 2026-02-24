Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUITA GRANA

R$ 200 milhões: clube da Série A fecha o 2º maior patrocínio do Brasil

Novo contrato supera os R$ 103 milhões anuais e se aproxima do Flamengo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/02/2026 - 18:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem R$ 200 milhões: clube da Série A fecha o 2º maior patrocínio do Brasil
-

Um dos clubes mais endividados do Brasil, o Corinthians garantiu um salto importante em suas receitas. O clube estendeu o vínculo com a casa de apostas Esportes da Sorte até dezembro de 2029, em acordo que prevê R$ 150 milhões fixos por temporada, valor que pode alcançar R$ 200 milhões anuais caso metas esportivas sejam atingidas, como a conquista de títulos.

O impacto é significativo quando comparado ao contrato anterior, firmado em 2024. Na ocasião, o acerto previa R$ 309 milhões por três anos — uma média de R$ 103 milhões por temporada. Agora, além do aumento expressivo na cifra, o clube também ganha maior liberdade para utilizar os recursos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diferentemente do modelo anterior, o montante não terá destinação obrigatória. Antes, parte do valor era direcionada para ações de marketing e outra fatia precisava ser utilizada para viabilizar uma contratação de peso — mecanismo que ajudou na chegada do atacante Memphis Depay. Com o novo formato, a diretoria poderá aplicar a verba de acordo com as prioridades internas.

Memphis Depay, atacante do Corinthians
Memphis Depay, atacante do Corinthians | Foto: Divulgação | Corinthians

Leia Também:

Vitória encaminha empréstimo de promessa da base para time da Série C
Vitória terá retorno de titulares importantes para semifinal do Baianão
Saiba por que o triunfo contra O’Higgins define calendário do Bahia

No cenário nacional, o acordo coloca o clube paulista entre os maiores contratos de patrocínio máster do país. O valor só fica atrás do recebido pelo Flamengo, que arrecada R$ 268,5 milhões por ano com a Betano.

A marca da Esportes da Sorte seguirá ocupando o espaço principal das camisas de jogo e treino da equipe masculina. No futebol feminino, a empresa continua como patrocinadora máster, mas aceitou flexibilizar a exposição no uniforme caso o clube consiga parceiros mais vantajosos comercialmente. A mesma possibilidade vale para as equipes de basquete, vôlei e futsal.

Para 2026, o orçamento alvinegro projeta R$ 255 milhões em receitas com patrocínios, o que representa um crescimento de 47% em relação ao previsto para 2025.

Referência nacional

O valor se consolida como o segundo maior patrocínio máster do futebol brasileiro, ficando atrás apenas para o Flamengo, que recebe R$ 268,5 milhões anuais.

Confira a lista levantada pelo perfil 'Noite de Copa':

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Noite de Copa (@noitedecopa)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x