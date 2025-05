Rainha! Marta é eleita melhor jogadora da história do futebol feminino

É DO BRASIL!

Rainha Marta foi eleita a melhor jogadora da história pela IFFHS - Foto: Divulgação/CBF

É do Brasil! A Rainha Marta foi eleita a melhor jogadora da história do futebol feminino. A craque alagoana foi escolhida pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), superando a norte-americana Mia Hamm.

A IFFHS divulgou a lista das dez melhores jogadoras nesta segunda-feira, 19, ranking que é dominado por atletas dos Estados Unidos. Atual melhor do mundo, a espanhola Aitana Bonmatí, além de Heidi Mohr e Birgit Prinz, ambas da Alemanha, representam o continente europeu na relação.

Marta joga atualmente pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, e está de volta à Seleção Brasileira para os amistosos contra o Japão, que serão disputados nos dias 30 de maio e 2 de junho, em São Paulo.

Pela Amarelinha, a Rainha conquistou três títulos da Copa América Feminina, um vice-campeonato Mundial, dois Jogos Pan-Americanos e três medalhas de prata nos Jogos Olímpicos.

Veja o ranking da IFFHS:

1 - Marta (Brasil) 2 - Mia Hamm (Estados Unidos) 3 - Christine Sinclair (Canadá) 4 - Kristine Lilly (Estados Unidos) 5 - Michelle Akers (Estados Unidos) 6 - Sun Wen (China) 7 - Homare Sawa (Japão) 8 - Heidi Mohr (Alemanha) 9 - Birgit Prinz (Alemanha) 10 - Aitana Bonmatí (Espanha)

Lista da IFFHS de melhores jogadoras da história | Foto: Divulgação/IFFHS

Lionel Messi supera Pelé entre os homens

Já pelo futebol masculino, o Rei Pelé acabou superado nos critérios da IFFHS. O topo da lista de melhores da história ficou com Lionel Messi, multicampeão pelo Barcelona e craque da última Copa do Mundo, conquistada justamente pela sua Seleção Argentina.

Veja abaixo a lista masculina:

1 - Messi (Argentina) 2 - Pelé (Brasil) 3 - Maradona (Argentina) 4 - Cristiano Ronaldo (Portugal) 5 - Cruyff (Holanda) 6 - Ronaldo (Brasil) 7 - Zidane (França) 8 - Beckenbauer (Alemanha) 9 - Di Stefano (Argentina/Espanha) 10 - Ronaldinho Gaúcho (Brasil)