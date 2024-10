Ramon Dino decepciona e cai posições; CBum leva 6º título e aposenta

Ramon Dino em apresentação nas finais da categoria Classic Physique - Foto: Reprodução/Olympia TV

Ramon Dino chegou ao Mr. Olympia 2024 como uma das grandes esperanças do Brasil, cotado para desbancar o heptacampeão Chris Bumstead (CBum) na categoria Classic Physique. No entanto, o resultado final não correspondeu às expectativas. Ramon terminou em 4º lugar, em uma performance que desapontou a comunidade do fisiculturismo e seus fãs. Sua apresentação nas prévias, no sábado, 12, foi amplamente criticada, e o brasileiro não conseguiu recuperar terreno nas finais, realizadas na madrugada deste domingo, 13.

Chris Bumstead, principal nome da Classic Physique, deu mais um show e conquistou o sexto título consecutivo do Olympia. A grande surpresa foi o alemão Mike Sommerfeld, que obteve o vice-campeonato. CBum, emocionado após a vitória, anunciou que está se aposentando das competições. "Foi uma jornada incrível, mas chegou a hora de dizer adeus", declarou o canadense, que encerra sua carreira no topo, como o maior campeão entre os fisiculturistas masculinos em atividade no mais prestigiado torneio da modalidade.

Ramon Dino, tido como o maior adversário de CBum e favorito ao título, não conseguiu atingir o nível físico esperado. Nas prévias, sua apresentação foi marcada por menor volume e definição, com destaque negativo para a região das pernas. Além disso, o brasileiro sofreu com um problema incomum entre os finalistas: suor excessivo, que fez com que a tinta usada para realçar os músculos começasse a escorrer, prejudicando sua performance visual.

O desempenho abaixo do esperado nas prévias custou caro a Ramon, que não conseguiu figurar no primeiro pelotão, composto por CBum, Sommerfeld e Urs Kalecinski. Na Classic Physique, as prévias são decisivas para o resultado final, e a distância do top-3 comprometeu suas chances de disputar o título.

Leia mais:

>> Veja os resultados do primeiro dia do Mr. Olympia 2024

>> Popó vence argentino no FMS 5 e desafia Pablo Marçal para duelo

Nas finais, o brasileiro foi reposicionado no primeiro pelotão, ao lado dos três líderes das prévias, mas ficou na ponta, com Urs do outro lado do palco. CBum e Sommerfeld ocuparam as posições centrais, indicativo de que eram os favoritos dos jurados. Esse posicionamento, decidido pela arbitragem, reflete a proximidade na avaliação dos físicos dos atletas, e quanto mais centralizados, melhor é a avaliação.

Após as comparações, CBum e Sommerfeld foram chamados para o confronto final, enquanto os demais competidores aguardavam. Ao término das apresentações individuais, Ramon terminou em 4º lugar, à frente do norte-americano Breon Ansley, 5º colocado.

O resultado foi um duro golpe para as expectativas de Ramon, que era apontado como o principal rival capaz de acabar com o reinado de CBum. O brasileiro havia estreado no Olympia com um 5º lugar em 2021, e depois conquistou o vice-campeonato em 2022 e 2023. Com o favoritismo em alta, sua quarta colocação em 2024 ficou muito aquém do esperado.

Top-5 da Classic Physique no Mr. Olympia 2024:

Chris Bumstead (Canadá) - US$ 50.000

Mike Sommerfeld (Alemanha) - US$ 20.000

Urs Kalecinski (Alemanha) - US$ 12.000

Ramon Dino (Brasil) - US$ 7.000

Breon Ansley (EUA) - US$ 6.000