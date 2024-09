Rayssa Leal é campeã do Mundial de skate street em Roma

a skatista conquistou pontuação total de 270,56 - Foto: Reprodução TV

Rayssa Leal conquistou seu segundo título Mundial de skate street neste sábado,14, em Roma, Itália, após uma performance notável.

Em sua primeira competição desde as Olimpíadas de Paris 2024, onde ganhou a medalha de bronze, a skatista maranhense de 16 anos brilhou com duas voltas impecáveis e uma pontuação total de 270,56, superando a japonesa Momiji Nishiya (269,14) e Miyu Ito (249,53).

Rayssa, a única não-japonesa na final, fez sua estreia com uma nota alta e, apesar de uma queda durante a disputa de manobras, conseguiu retomar a liderança com um backside flip smith que lhe garantiu a vitória.

Com este título, Rayssa repete o sucesso de Sharjah 2022 e mantém seu status de bicampeã da Street League Skateboarding. No masculino, Kelvin Hoefler ainda compete para representar o Brasil na final do mesmo dia.