RB Bragantino deverá ter quatro desfalques contra o Bahia; saiba quais | A TARDE

O RB Bragantino, próximo adversário do Bahia pela Série A do Campeonato Brasileiro, deverá ter quatro desfalques para a partida deste domingo, 12, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do certame.

Devido a um trauma no tornozelo, o O lateral-direito Andres Hurtado está no departamento médico, assim os volantes Raul, com entorse no tornozelo, e Nathan Camargo, que está em fase de transição física após ser submetido a uma cirurgia no joelho. Outro que fica de fora é o meia Bruno Gonçalves, lesionado no músculo do abdome.

Antes de pegar o Bahia, os comandados do técnico Pedro Caixinha encara o Racing Club-ARG, nesta quarta-feira, 8, em Bragança Paulista, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os argentinos lideram o grupo H, enquanto e o Massa Bruta é o segundo colocado. Como o Braga visa a primeira colocação da chave, a partida é vista como decisiva.

O confronto ciante dos paulistas vale a liderança para o Esquadrão. Há quatro jogos sem perder e vindo de dois triunfos seguidos, o Tricolor é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos somados. O Líder Athletico tem o mesmo número de pontos, porém com melhor saldo de gols.

