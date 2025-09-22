Real Madrid mantém boicote e não vai à Bola de Ouro 2025; entenda

O Real Madrid não terá representantes na Bola de Ouro 2025. O clube repete a decisão do ano passado, após o caso envolvendo Vini Jr - Foto: Franck Fife/AFP

O Real Madrid não terá representantes na cerimônia da Bola de Ouro 2025, marcada para esta segunda-feira, 22, em Paris. Segundo o jornal As, a decisão mantém o posicionamento adotado pelo clube no ano passado, quando deixou de comparecer ao evento após o episódio envolvendo Vinicius Júnior.

Em 2024, a diretoria merengue foi informada às vésperas da premiação de que o atacante brasileiro não receberia o troféu de melhor do mundo, entregue pela revista France Football. O prêmio acabou ficando com o espanhol Rodri, do Manchester City. À época, a resposta do Real foi dura: "não iria onde não é respeitado". O mesmo entendimento se mantém um ano depois.

Assim, dirigentes e jogadores da equipe masculina não participarão da festa, apesar das várias indicações do elenco. Mbappé, Vini Jr. e Bellingham concorrem ao prêmio de melhor do mundo, Huijsen aparece na lista do Troféu Kopa (melhor jovem), enquanto Courtois é candidato ao Troféu Yashin (melhor goleiro).

O clube liberou a presença dos atletas, mas nenhum deles comparecerá em razão do calendário. O Real Madrid enfrenta o Levante nesta terça-feira, às 16h30, pelo Campeonato Espanhol, o que inviabilizou a viagem dos jogadores.

Com isso, apenas o time feminino deve ter representantes na cerimônia. Caroline Weir, indicada ao prêmio de melhor do mundo, e Linda Caicedo, concorrente ao Troféu Kopa na versão feminina, devem ser os únicos nomes do Real Madrid presentes no Théâtre du Châtelet.