Vasco perde dois titulares importantes para duelo contra o Bahia
Zagueiro e atacante são ausências confirmadas para a partida diante do Esquadrão
Por Téo Mazzoni
O Bahia vai enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira, 24, às 19h30, sem dois titulares da equipe cruzmaltina. No clássico contra o Flamengo, neste domingo, 21, o técnico Fernando Diniz perdeu o zagueiro Robert Renan e o atacante Rayan para o duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
| |
Apesar de ambos ficarem de fora da partida diante do Bahia, os motivos para suas ausências são distintos. No caso de Rayan — autor do gol de empate contra o Flamengo —, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no certame e cumprirá suspensão automática no duelo contra o Tricolor de Aço. Já a situação de Robert Renan é mais delicada.
O zagueiro foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, após sofrer um forte choque na cabeça com o próprio companheiro de equipe, Barros. Por conta disso, o protocolo de concussão foi acionado e o zagueiro deixou o campo. Posteriormente, no hospital, a concussão foi confirmada, conforme informou o Vasco.
Portanto, devido ao protocolo de concussão ativado, Robert Renan não enfrenta o Bahia, já que a regra determina que jogadores com suspeita de concussão devem ficar, no mínimo, cinco dias sem disputar partidas.
O atleta substituído deverá ficar afastado pelo período mínimo de 5 dias a partir do momento do traumatismo craniano
O protocolo de concussão foi adotado pela CBF em 2024. Após choques de cabeça, os times podem substituir jogadores que apresentem sintomas neurológicos sem que a alteração conte entre as cinco substituições originais.
Para isso, basta que um membro da comissão técnica mostre um cartão vermelho no momento de sinalizar a mudança à equipe de arbitragem. Por questões de isonomia, o time adversário também recebe uma substituição extra.
"O protocolo estabelece uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão devido a um choque na cabeça. Se necessário, o médico da equipe, que é o único responsável por diagnosticar a lesão, deverá informar a arbitragem utilizando um cartão vermelho. [...] A substituição extra prevista no protocolo só pode ser utilizada uma vez por cada time que está em campo".
