Vasco perde dois titulares importantes para duelo contra o Bahia

O Vasco terá dois desfalques de peso contra o Bahia: o zagueiro Robert Renan, que sofreu concussão, e o atacante Rayan, suspenso - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Bahia vai enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira, 24, às 19h30, sem dois titulares da equipe cruzmaltina. No clássico contra o Flamengo, neste domingo, 21, o técnico Fernando Diniz perdeu o zagueiro Robert Renan e o atacante Rayan para o duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ambos ficarem de fora da partida diante do Bahia, os motivos para suas ausências são distintos. No caso de Rayan — autor do gol de empate contra o Flamengo —, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no certame e cumprirá suspensão automática no duelo contra o Tricolor de Aço. Já a situação de Robert Renan é mais delicada.

O zagueiro foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, após sofrer um forte choque na cabeça com o próprio companheiro de equipe, Barros. Por conta disso, o protocolo de concussão foi acionado e o zagueiro deixou o campo. Posteriormente, no hospital, a concussão foi confirmada, conforme informou o Vasco.

Portanto, devido ao protocolo de concussão ativado, Robert Renan não enfrenta o Bahia, já que a regra determina que jogadores com suspeita de concussão devem ficar, no mínimo, cinco dias sem disputar partidas.

O atleta substituído deverá ficar afastado pelo período mínimo de 5 dias a partir do momento do traumatismo craniano aponta a regra - prevista no regulamento da CBF

O protocolo de concussão foi adotado pela CBF em 2024. Após choques de cabeça, os times podem substituir jogadores que apresentem sintomas neurológicos sem que a alteração conte entre as cinco substituições originais.

Para isso, basta que um membro da comissão técnica mostre um cartão vermelho no momento de sinalizar a mudança à equipe de arbitragem. Por questões de isonomia, o time adversário também recebe uma substituição extra.

"O protocolo estabelece uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão devido a um choque na cabeça. Se necessário, o médico da equipe, que é o único responsável por diagnosticar a lesão, deverá informar a arbitragem utilizando um cartão vermelho. [...] A substituição extra prevista no protocolo só pode ser utilizada uma vez por cada time que está em campo".