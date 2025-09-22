Travessia Mar Grande-Salvador: família de nadadores na prova de 70 anos

Travessia Mar Grande/Salvador - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Um dos maiores estandartes do esporte baiano, tanto pela tradição quanto competitividade de atletas de primeira linha, a Travessia Mar Grande-Salvador é repleta de grandes histórias. E na edição em que completa 70 anos, a 55ª prova, mostra em 2025 que o gosto pelo desafio e pelo pódio vem de família, sendo renovado a cada geração. Em 29 de novembro, quando partirem da Praia do Duro, na Ilha de Itaparica, em direção ao Porto da Barra, Sinara e Arthur Pazos realizarão um sonho que poucas mães e filhos poderão um dia alcançar. Ela, aos 49 anos, nadará a Mar Grande-Salvador pela 16ª vez, sendo campeã geral da prova feminina nas edições de 2000 e 2006. Já ele, aos 18, fará a estreia na prova, mas cairá na água como um dos favoritos entre os homens.

“Já nadamos outras provas juntos, até mesmo da Ilha para Salvador, mas nunca fizemos a Mar Grande-Salvador, que é especial demais para mim e para o esporte na Bahia. Já nadei ela 15 vezes e a cada vez é uma emoção diferente. E tem uma coisa que é bonita que é o envolvimento da família. Me tornei nadadora muito por influência da minha mãe, Solange Pazos, que foi a primeira baiana a participar de um Campeonato Brasileiro em piscinas. O Arthur me acompanha nos barcos desde muito pequeno. E tem ainda o padrasto dele, Felipe Mozar, que é atleta e também vai nadar a prova”, explica Sinara, que participou do evento pela primeira vez em 1997. Em 2023, na última prova que disputou, foi a 8ª colocada geral no feminino (jamais ficou de fora do Top 10).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Arthur Pazos, Sinara Pazos e Felipe Mozar: força em família na Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

Sem pressão

Bicampeã e cheia de experiência, subir ou não ao pódio não é uma pressão para Sinara. Já para Arthur, que faz parte da seleção brasileira de maratona aquática e nada na equipe do Yatch Clube da Bahia, ter um bom resultado tem um peso diferente.

“É um desafio, com certeza, mas me sinto tranquilo. Acho que não há uma pressão para vencer, mas me vejo com totais condições de estar no pódio. Há muitos atletas de alto nível na prova, que é especial, cheia de particularidades, o que deixa o resultado bem imprevisível”, avalia Arthur, que além de nadar a Mar Grande-Salvador pela primeira vez (e ao lado da mãe e do padrasto), também comemora no dia da prova seu aniversário de 19 anos.

“Nunca aconteceu de eu disputar uma competição no dia do meu aniversário. Vai ser algo bem diferente e é uma motivação a mais. O bacana vai ser ter amigos e família na chegada”, disse Arthur, que em paralelo à carreira de nadador, cursa o 1º semestre de fisioterapia. O atleta é especialista em águas abertas, mas nada diversas competições de piscina também, não apenas provas de fundo, mas também de tiro curto, como 100m livres. “Faz parte do meu treinamento, de ganhar experiência e de colaborar com minha equipe. Me considero um nadador com uma boa ‘chegada’ e isso tem muito de competir nessas provas de velocidade também”, explica.

Outra coincidência que a prova tem para Arthur e Sinara está nos técnicos por trás dos treinos de cada um. Sinara é treinada pelo renomado Rogério Arapiraca, famoso por ter trabalhado na seleção brasileira e também com a craque Ana Marcela Cunha. Já Arthur é comandado por Luís Arapiraca, filho de Rogério, que foi atleta de elite do Brasil, inclusive representando o país nos Jogos Pan-americanos de Toronto, em 2015.

A Mar Grande-Salvador

Com inscrições esgotadas ainda em agosto, apenas 48h após a abertura das vagas, a Travessia Mar Grande-Salvador voltou a ser realizada em 2023, após um hiato de seis anos fora do calendário esportivo da Bahia. Em 2024, a prova teve recorde de participantes, recebendo dezenas de atletas de todo o país. As duas edições anteriores foram marcadas também por uma organização impecável, com diversas ações entregues aos atletas, além de muita segurança e uma estrutura de alto nível.

Entre os participantes confirmados em 2025, a que mais chama a atenção do público é a baiana multicampeã mundial e medalhista de ouro olímpica, Ana Marcela Cunha, maior atleta de águas abertas do mundo em todos os tempos. Ela é a maior vencedora da Mar Grande-Salvador, sendo a única mulher pentacampeã da prova.

Organização A TARDE

A travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da A TARDE FM e Grupo A TARDE, com a produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte. A arbitragem do evento fica a cargo da FBDA.