Real Madrid prepara oferta bilionária por estrela do Bayern de Munique

A possível contratação de um novo galáctico pelo Real Madrid ganhou ainda mais força às vésperas das eleições presidenciais do clube, marcadas para o próximo domingo, 7. A promessa do atual mandatário, Florentino Pérez, de investir cerca de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 886 milhões) em uma grande estrela do futebol mundial movimentou os bastidores do clube e aumentou as especulações sobre quem seria o alvo da diretoria merengue.



Nos últimos dias, veículos da imprensa europeia passaram a apontar o atacante Michael Olise, do Bayern de Munique e da seleção francesa, como o principal candidato a reforçar o elenco madridista. Nesta sexta-feira, o jornal espanhol "As" e o jornalista Fabrizio Romano informaram que o jogador de 24 anos deve se tornar prioridade do Real Madrid já na próxima semana, caso Florentino Pérez seja reeleito para mais um mandato à frente do clube.



De acordo com as informações divulgadas, a intenção da diretoria seria formalizar uma proposta na próxima terça-feira. No entanto, a negociação promete ser complexa. Apesar da disposição do Real Madrid em desembolsar 150 milhões de euros, o Bayern de Munique não demonstra interesse em abrir conversas para a venda do atacante.



A resistência do clube alemão se apoia, inclusive, em declarações recentes de Uli Hoeness, presidente do Bayern, que já indicou publicamente que o clube não pretende negociar Olise nem mesmo por valores superiores.



O nome do francês já vinha sendo associado ao processo de reformulação do elenco madridista nas últimas semanas. Antes disso, outras estrelas do futebol europeu também apareceram entre os possíveis alvos da diretoria, como Vitinha, João Neves e Kvaratskhelia. Ainda assim, Florentino Pérez tratou de afastar as especulações envolvendo Olise durante uma de suas recentes manifestações públicas.



"Olise é um ótimo jogador, mas não é ele. E também não é o Doku. Seria um meio-campista ou atacante. E não é o Haaland, nem da Premier League. A primeira coisa que faremos é conversar com o clube. É uma contratação para gerar entusiasmo, porque é disso que se trata, gerar entusiasmo", comentou Florentino.





A busca por uma contratação de impacto faz parte do discurso de campanha do dirigente, que disputará a presidência do Real Madrid contra o empresário Enrique Riquelme. O atual mandatário antecipou o processo eleitoral em um ano e terá pela frente seu primeiro adversário em uma eleição do clube em quase duas décadas.



Riquelme também aposta em promessas de reforços para conquistar os votos dos associados. O empresário chegou a afirmar que possui um acordo para levar Erling Haaland ao Santiago Bernabéu caso seja eleito presidente.



O pleito deste domingo marca um momento histórico para o Real Madrid. Esta será a primeira eleição presidencial do clube desde 2006, quando Ramón Calderón venceu a disputa. Naquele período, Florentino Pérez ocupava a presidência da equipe, mas acabou renunciando ao cargo antes do término de seu mandato.



Estão aptos a participar da votação os sócios maiores de idade do clube que atendam aos critérios estabelecidos pelo estatuto. Ao todo, mais de 90 mil associados poderão escolher quem comandará o Real Madrid nos próximos anos.