Real Madrid terá ausência de dois titulares contra o Sociedad; saiba

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou nesta sexta-feira, 13, as ausências de Aurélien Tchouaméni e Jude Bellingham na viagem do atual campeão europeu a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad no sábado às 16h (horário de Brasília), pela quinta rodada da La Liga.

Os dois meio-campistas não participaram no treino coletivo desta sexta, nem Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e David Alaba, os três em recuperação.

"Amanhã eles não vão jogar, é muito cedo. Veremos se estarão disponíveis na terça-feira na Liga dos Campeões", declarou Ancelotti durante uma coletiva de imprensa, se referindo à estreia no torneio europeu contra o Stuttgart, na terça, no Santiago Bernabéu.

O treinador italiano destacou que a sua equipe vai disputar "sete jogos em 20 dias", e com isso os rodízios serão "muito importantes".

"A avaliação do cansaço é muito importante. Os brasileiros estão em observação porque não tiveram muito tempo para trabalhar e descansar. É preciso tentar evitar lesões, com esse calendário é normal tê-las", disse.

Ancelotti também respondeu sobre os problemas que Vinicius tem para brilhar pela Seleção brasileira, que enfrenta dificuldades nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 após a derrota para o Paraguai (1 a 0) na quarta-feira.

"Não é problema do Vinicius, é um problema geral. Estamos muito satisfeitos com ele. Ele não está na sua melhor versão, mas não podemos esquecer que graças ao Vinicius conquistamos duas Ligas dos Campeões. Temos que dar muito carinho a ele no Real Madrid", disse o treinador.