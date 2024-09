É pra sorrir? Ceni brinca com rubro-negros após derrota para o Fla

Momento foi flagrado por câmeras da transmissão - Foto: Reprodução

Além da derrota do Bahia para o Flamengo, somada à eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil na noite de quinta-feira, 12, uma cena envolvendo o técnico Rogério Ceni após o apito final do jogo no Maracanã deixou alguns torcedores tricolores revoltados.

A situação aconteceu momentos depois da vitória e da classificação do time rubro-negro carioca ser decretada. Ex-Flamengo, o treinador do Bahia entrou em campo para cumprimentar os jogadores e a câmera de transmissão flagrou uma resenha bem humorada entre ele, Bruno Henrique e Gabigol.

O momento de interação, principalmente após um revés seguido de eliminação na Copa do Brasil, deixou os tricolores revoltados nas redes sociais, que bradaram: "O cara não tem respeito nenhum pelo bahia", disse um; "Um mosaico no domingo escrito fora Ceni já", comentou outro; "Os técnicos ganham e vão pro vestiário, Rogério perde e vai bater papo com o time q ganhou", disse um terceiro. "Isso foi o que me deixou ainda mais chateado. Falta de respeito do caralho!", exclamou um quarto.



Agora, o Bahia foca as atenções na disputa do Brasileirão em tentativa de conquistar uma vaga na edição de 2025 da Libertadores. O próximo duelo será contra o Atlético-MG, no domingo, 15, às 18h30, na Arena Fonte Nova.