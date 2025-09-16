Menu
HOME > ESPORTES
BOXE

Rebeca Lima conquista ouro e Brasil soma quatro medalhas no Mundial

Brasileira vence polonesa na final dos 60 kg, enquanto Yuri Falcão, Isaias Ribeiro Filho e Luiz Gabriel Oliveira ficam com a prata

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

16/09/2025 - 0:30 h | Atualizada em 16/09/2025 - 17:51
Rebeca Lima no Mundial de Boxe
Rebeca Lima no Mundial de Boxe -

A brasileira Rebeca Lima brilhou no Mundial de Boxe em Liverpool, Inglaterra. Na final da categoria até 60 quilos, disputada neste domingo, 14 de setembro, ela derrotou a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2 na decisão dos juízes e conquistou a medalha de ouro.

Além da vitória de Rebeca, o Brasil encerrou a competição com outras três medalhas de prata. O primeiro vice-campeonato veio com Yuri Falcão, na categoria até 65 quilos, após derrota para o uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1.

Leia Também:

Mundial de Boxe: Isaias Ribeiro é prata e Brasil alcança feito inédito
Histórico! Baiano Isaías “Samurai” avança à final do Mundial de Boxe
Do berço baiano à bandeira brasileira: Bia Ferreira no boxe feminino

Isaias Ribeiro Filho também garantiu a prata, ao ser superado pelo uzbeque Turabek Khabibullaev na categoria até 90 quilos.

Na sequência, Luiz Gabriel Oliveira perdeu a final para Abdumalik Khalokov, também do Uzbequistão, na categoria até 60 quilos, fechando a campanha brasileira no torneio.

