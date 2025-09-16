BOXE
Rebeca Lima conquista ouro e Brasil soma quatro medalhas no Mundial
Brasileira vence polonesa na final dos 60 kg, enquanto Yuri Falcão, Isaias Ribeiro Filho e Luiz Gabriel Oliveira ficam com a prata
Por Redação e Agência Brasil
A brasileira Rebeca Lima brilhou no Mundial de Boxe em Liverpool, Inglaterra. Na final da categoria até 60 quilos, disputada neste domingo, 14 de setembro, ela derrotou a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2 na decisão dos juízes e conquistou a medalha de ouro.
Além da vitória de Rebeca, o Brasil encerrou a competição com outras três medalhas de prata. O primeiro vice-campeonato veio com Yuri Falcão, na categoria até 65 quilos, após derrota para o uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1.
Isaias Ribeiro Filho também garantiu a prata, ao ser superado pelo uzbeque Turabek Khabibullaev na categoria até 90 quilos.
Na sequência, Luiz Gabriel Oliveira perdeu a final para Abdumalik Khalokov, também do Uzbequistão, na categoria até 60 quilos, fechando a campanha brasileira no torneio.
