"Recebendo todo suporte e atenção", garante Bahia sobre Diego Rosa | A TARDE

Após uma preocupante declaração do atleta Diego Rosa nas redes sociais, o Bahia divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira, 18, garantindo que o meia já está recebendo suporte do Departamento de Saúde e Performance do clube.

Na última quarta-feira, 17, o jogador afirmou que a derrota para o Jequié na estreia do Campeonato Baiano, teria sido o seu último jogo como jogador de futebol profissional. A declaração aconteceu após ele ser vaiado por torcedores ao ser substituído.

O Esquadrão garantiu que Diego passa por acompanhamento médico e terapêutico desde a temporada passada. Nesta quinta, após a derrota, o volante se apresentou normalmente ao Centro de treinamento para seguir com a programação de atividades.

Apesar disso, a presença do jogador na segunda rodada do Baianão, no domingo, 21, contra o Atlético de Alagoinhas, ainda não está confirmada. Na nota, o clube afirmou que a decisão será conjunta entre o Departamento de Futebol, atleta e o Departamento de Saúde e Performance.

Após a repercussão da mensagem, que gerou preocupação de amigos e torcedores, Diego Rosa voltou às redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que havia recebido. Além disso, o atleta afirmou "sempre dou a vida", provavelmente se referindo ao seu desempenho dentro de campo.

Confira a nota do Bahia na íntegra:

O Esporte Clube Bahia informa que o atleta Diego Rosa está recebendo todo suporte e atenção do Departamento de Saúde e Performance.

O atleta passa por um acompanhamento médico e terapêutico, conforme programação estabelecida pelo setor responsável desde a temporada passada.

O jogador se reapresentou no CT na manhã desta quinta-feira (18), e seguirá a programação de atividades.

A presença dele nos próximos jogos será uma decisão conjunta entre Departamento de Futebol, atleta e Departamento de Saúde e Performance.