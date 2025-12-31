Rei da América: Arrascaeta supera Messi e vence prêmio internacional

Conquista coroa uma temporada inesquecível para o jogador de 31 anos - Foto: Divulgação/Flamengo

O meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta, destaque do Flamengo na temporada de 2025, foi eleito o “Rei da América” na tradicional votação organizada pelo jornal El País. Ele superou o argentino Lionel Messi, do Inter Miami, por uma ampla margem de votos.

Arrascaeta recebeu 179 votos dos mais de 200 jornalistas esportivos que participaram da eleição, o que representa 67,8% do total. Messi ficou em segundo lugar, com 39 votos (14,8%), e Adrián Martínez, do Racing, completou o pódio.

Temporada histórica

A conquista do prêmio individual coroa uma temporada inesquecível para o jogador de 31 anos. Arrascaeta foi o principal nome do Flamengo na conquista de quatro títulos importantes em 2025: o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, principalmente, a Copa Libertadores da América.

O prêmio também quebra uma sequência de domínio de jogadores brasileiros e argentinos, sendo Arrascaeta o primeiro uruguaio a vencer desde Carlos Sánchez (2015).

Filipe Luís vence entre os treinadores

| Foto: Divulgação/Flamengo

Em sua primeira temporada completa como comandante, Filipe Luís foi eleito o Melhor Treinador da América de 2025. O ex-lateral-esquerdo levou o prêmio após conduzir o Flamengo à quádrupla coroa, superando Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (Seleção do Paraguai).