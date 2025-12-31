Menu
ESPORTES
TEMPORADA HISTÓRICA

Rei da América: Arrascaeta supera Messi e vence prêmio internacional

Arrascaeta recebeu 179 votos dos mais de 200 jornalistas esportivos que participaram da eleição

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

31/12/2025 - 8:55 h
Conquista coroa uma temporada inesquecível para o jogador de 31 anos
Conquista coroa uma temporada inesquecível para o jogador de 31 anos

O meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta, destaque do Flamengo na temporada de 2025, foi eleito o “Rei da América” na tradicional votação organizada pelo jornal El País. Ele superou o argentino Lionel Messi, do Inter Miami, por uma ampla margem de votos.

Flamengo anuncia renovação com Filipe Luís até o fim de 2027
Cruzeiro pede R$ 326 milhões por Kaio Jorge após interesse do Flamengo
Após Flamengo, campeão pelo Corinthians diz que precisou de terapia

Arrascaeta recebeu 179 votos dos mais de 200 jornalistas esportivos que participaram da eleição, o que representa 67,8% do total. Messi ficou em segundo lugar, com 39 votos (14,8%), e Adrián Martínez, do Racing, completou o pódio.

Temporada histórica

A conquista do prêmio individual coroa uma temporada inesquecível para o jogador de 31 anos. Arrascaeta foi o principal nome do Flamengo na conquista de quatro títulos importantes em 2025: o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, principalmente, a Copa Libertadores da América.

O prêmio também quebra uma sequência de domínio de jogadores brasileiros e argentinos, sendo Arrascaeta o primeiro uruguaio a vencer desde Carlos Sánchez (2015).

Filipe Luís vence entre os treinadores

Imagem ilustrativa da imagem Rei da América: Arrascaeta supera Messi e vence prêmio internacional
| Foto: Divulgação/Flamengo

Em sua primeira temporada completa como comandante, Filipe Luís foi eleito o Melhor Treinador da América de 2025. O ex-lateral-esquerdo levou o prêmio após conduzir o Flamengo à quádrupla coroa, superando Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (Seleção do Paraguai).

Arrascaeta Felipe Luís flamengo rei da américa

x