Rei da América: Arrascaeta supera Messi e vence prêmio internacional
Arrascaeta recebeu 179 votos dos mais de 200 jornalistas esportivos que participaram da eleição
Por Jair Mendonça Jr
O meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta, destaque do Flamengo na temporada de 2025, foi eleito o “Rei da América” na tradicional votação organizada pelo jornal El País. Ele superou o argentino Lionel Messi, do Inter Miami, por uma ampla margem de votos.
Arrascaeta recebeu 179 votos dos mais de 200 jornalistas esportivos que participaram da eleição, o que representa 67,8% do total. Messi ficou em segundo lugar, com 39 votos (14,8%), e Adrián Martínez, do Racing, completou o pódio.
Temporada histórica
A conquista do prêmio individual coroa uma temporada inesquecível para o jogador de 31 anos. Arrascaeta foi o principal nome do Flamengo na conquista de quatro títulos importantes em 2025: o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, principalmente, a Copa Libertadores da América.
O prêmio também quebra uma sequência de domínio de jogadores brasileiros e argentinos, sendo Arrascaeta o primeiro uruguaio a vencer desde Carlos Sánchez (2015).
Filipe Luís vence entre os treinadores
Em sua primeira temporada completa como comandante, Filipe Luís foi eleito o Melhor Treinador da América de 2025. O ex-lateral-esquerdo levou o prêmio após conduzir o Flamengo à quádrupla coroa, superando Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (Seleção do Paraguai).
