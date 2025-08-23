ASSISTA
Renato Gaúcho brada após Flu perder pro RB: "VAR apita o jogo"
Fluminense enfrentou o Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques pelo Brasileirão
Por Bernardo Rego
O Bragantino jogou contra o Fluminense na tarde deste sábado, 23, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e bateu a equipe carioca por 4 a 2 com gols de Jhon Jhon, Sasha, Laquintana e Davi Gomes. Hércules e Lucho Acosta descontaram para o Tricolor.
Com esse triunfo, o equipe paulista encerrou um jejum de nove partidas sem vencer sendo oito derrotas consecutivas. O resultado fez o Bragantino subir para quinta colocação com 30 pontos somados. O Fluminense caiu da 8ª para a 9ª colocação, ainda podendo ser superado pelo Ceará que enfrenta o Grêmio em Porto Alegre.
A equipe de São Paulo fez 2 a 0 em menos de quatro minutos de partida. O primeiro com Jhon Jhon aproveitando cruzamento de Laquintana para estufar a rede de Fábio em uma pancada. Menos de dois minutos depois, foi Sasha que recebeu livre na entrada da área um novo cruzamento do uruguaio, dominou e bateu na saída do goleiro do Flu. O time carioca diminuiu com Hercules e foi para o intervalo com um gol de diferença para o adversário.
No segundo tempo o Bragantino aumentou o placar logo aos dois minutos quando Vanderlan cruzou, e Laquintana completou de cabeça na segunda trave para ampliar a diferença. Acosta fez o segundo aproveitando rebote de Cleiton em chute de Guga e recolocou a equipe carioca na partida.
O Bragantino logo respondeu com Cleiton que se aproveitou e conectou bola longa rapidamente para Thiago Borbas. O centroavante raspou de cabeça e, após escorregão de Guga, Davi Gomes saiu cara a cara e cavou por cima de Fábio, dando números finais à partida.
O Bragantino tem uma semana livre pela frente antes de voltar a jogar, no sábado (30), às 18h30, contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O Fluminense se volta para a Copa do Brasil, em que entra em campo na quinta-feira (28), às 19h30 para enfrentar o Bahia no jogo de ida das quartas de final.
Técnico do Fluminense ficou na bronca
Durante coletiva de imprensa, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, reclamou da arbitragem por um pênalti não marcado e colocou a culpa no VAR. No final do primeiro tempo a bola tocou no braço do jogador do Bragantino dentro da área, mas a penalidade não foi marcada.
"Estava 2 a 1 pro Bragantino, no último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Então muita gente pode falar foi pênalti, não foi pênalti. Bom, o que eu tenho para falar desse lance. O Rodrigo, diretor de arbitragem da CBF, o Péricles, a pessoa encarregada de cuidar do VAR. A CBF sabe que eu sou um cara que defende a arbitragem, dou moral para a arbitragem, mas tem horas que eu também tenho que falar.”
"Uma pessoa, no caso, a pessoa do VAR, não é só no nosso jogo, isso é para o bem do futebol brasileiro. Não é só no nosso jogo que aconteceu hoje. Não pode, de maneira alguma, não pode. E nós temos exemplos, isso no Brasil, inclusive. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso. O VAR apita o jogo. Eu estou falando isso há 10 anos. O VAR apita o jogo. O VAR não pode apitar o jogo sozinho", desabafou.
"Uma pessoa do VAR não pode decidir o que é certo e o que é errado dentro do campo. O árbitro é o dono do jogo. E muitos árbitros falam, ‘eu que mando no jogo’. Ele está certo, ele que manda o jogo. Então, mais uma vez, vou dar um conselho para as pessoas da CBF. Manda o VAR quando ele tiver uma indecisão, e uma indecisão ele tinha hoje, para ter certeza, porque aquilo é pênalti", acrescentou.
Assista:
PARA O BEM DO FUTEBOL BRASILEIRO" 🗣 Após derrota para o Bragantino, Renato Gaúcho faz desabafo sobre o VAR#FutebolNaESPN— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) August 23, 2025
