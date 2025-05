Rival do Vitória, Defensa y Justicia não vence há 10 jogos na temporada

Defensa y Justicia e Vitória empataram em 0 a 0, na Argentina - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Pressionados pelos maus resultados na Copa Sul-Americana, Vitória e Defensa y Justicia se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 19h, no Barradão, pela quarta rodada do Grupo B da competição continental. O confronto marca o encontro de duas equipes em má fase, que enxergam a partida como uma chance de virar a chave na temporada.

O Rubro-Negro venceu apenas uma vez nos últimos 12 jogos e não ganha há quatro partidas. Do outro lado, a crise é ainda maior. O Defensa acumula 10 jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas. A última vitória dos argentinos foi em 9 de março, contra o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino.

Campeão da Sul-Americana em 2020 e da Recopa em 2021, o Defensa tenta resgatar o bom futebol e, já o Vitória, que ocupa a terceira posição do grupo com dois pontos e saldo de gols superior ao dos argentinos, precisa do triunfo para seguir com chances reais de classificação à próxima fase.

Depois do confronto continental, o Leão volta a campo no sábado, 10, às 18h30, contra o Vasco, também no Barradão, pela oitava rodada do Brasileirão. O próximo jogo pela Sul-Americana será no dia 14, contra o Cerro Largo, no Uruguai.