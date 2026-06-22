Roberto Carlos admite Argentina à frente do Brasil e cita motivo

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O ex-lateral Roberto Carlos acredita que a Argentina vive um momento superior ao da Seleção Brasileira. Pentacampeão mundial em 2002, o ex-jogador afirmou que o Brasil ainda precisa evoluir para voltar a disputar títulos, mas demonstrou confiança no trabalho comandado por Carlo Ancelotti.

As declarações foram dadas neste domingo, 20, durante participação no programa Casa del Kun, apresentado pelo ex-atacante Sergio "Kun" Agüero, enviado especial da ESPN Argentina para a Copa do Mundo de 2026.

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Argentina está à frente do Brasil

Ao comparar as duas seleções, Roberto Carlos destacou a continuidade do trabalho de Lionel Scaloni e a presença de Lionel Messi como fatores que colocam os argentinos em vantagem.

"Vamos esquecer o passado por um momento. Focando no presente, vocês são os atuais campeões mundiais. O Brasil precisa melhorar para vencer a Argentina, a atual campeã mundial."

Na sequência, o ex-lateral explicou os motivos da avaliação.

"Acho que a Argentina está à frente, em primeiro lugar, porque tem um técnico que está com eles há muito tempo. Tem o Leo Messi, que é uma referência para o mundo do futebol, para a nossa era do futebol."

Apesar disso, ele acredita que a Seleção Brasileira pode crescer durante a competição.

"Com essa equipe, se continuarmos melhorando, podemos chegar à final. Ou pelo menos, depois de tantos anos, jogar uma final novamente, o que seria importante para o nosso país."

Neymar, Vini Jr. e novos nomes

Roberto Carlos também comentou sobre o elenco brasileiro e afirmou que a equipe ainda não atingiu seu melhor nível. Para ele, um possível retorno de Neymar pode fortalecer o grupo.

"Ainda não conseguimos jogar o nosso melhor futebol, mas, pouco a pouco, vamos melhorando. Com a volta do Neymar, não sabemos como ele vai jogar, mas acho que o Brasil vai melhorar muito."

O ex-jogador ainda destacou o bom momento de Vinícius Júnior, elogiou a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães e citou Matheus Cunha e Endrick como atletas observados por Ancelotti.

Mudança no papel dos laterais

Durante a entrevista, Agüero comentou que o Brasil não produz mais laterais como antigamente. Roberto Carlos discordou parcialmente e afirmou que a posição mudou ao longo dos anos.

Segundo ele, hoje os jogadores da função atuam de forma mais tática, diferente da geração formada por nomes como Cafu, Javier Zanetti e Sorín.

"Existem bons laterais, mas eles jogam de forma diferente de mim, do Cafu, do Javi Zanetti ou do Sorín. Com exceção do Nuno Mendes, que é mais do jeito Marcelo, o restante joga de forma mais tática."

Apoio a Ancelotti

Por fim, Roberto Carlos reforçou o apoio ao trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira e revelou que ex-campeões mundiais acompanham de perto o treinador italiano.

Segundo ele, nomes como Cafu, Ronaldo, Kaká, Bebeto e Ricardo Rocha estão ao lado do técnico para ajudar na gestão do grupo e contribuir para que o Brasil volte a conquistar um título importante.