Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Robinho consegue redução de pena por ter feito 11 cursos em Tremembé

Ex-jogador foi preso por violência sexual em grupo contra uma mulher em Milão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/11/2025 - 13:47 h
Robinho recebe redução de pena
Robinho recebe redução de pena -

A Justiça de São Paulo reduziu, em 69 dias, a pena do ex-jogador de futebol Robinho, condenado a nove anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma mulher em uma boate em Milão, na Itália, no ano de 2013.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça do dia 28 de outubro e foi tomada após o ex-atleta ter concluído 11 cursos entre os dias 9 de abril de 2024 e 22 de janeiro de 2025, somando uma carga horária de 132 horas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Privilégios na cadeia? Robinho detalha rotina na prisão e surpreende
Estupradores x Assassinos: Robinho vira estrela de time de futebol na prisão
STF rejeita habeas corpus e Robinho segue preso no Brasil
STF forma maioria para manter prisão de Robinho

A redução de pena também levou em conta o fato dele ter feito 464 horas de aulas do ensino médio entre os dias 29 de julho e 13 de dezembro de 2024, além de ter lido cinco livros. A publicação não informa quais cursos foram feitos.

Os benefícios concedidos ao ex-jogador estão previstos no art. 126, inciso I, da Lei de Execução Penal, no artigo 5º da Resolução nº 391 de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

prisão Robinho Tremembé

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Robinho recebe redução de pena
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Robinho recebe redução de pena
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Robinho recebe redução de pena
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Robinho recebe redução de pena
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x