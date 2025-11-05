Robinho consegue redução de pena por ter feito 11 cursos em Tremembé

Robinho recebe redução de pena - Foto: Divulgação

A Justiça de São Paulo reduziu, em 69 dias, a pena do ex-jogador de futebol Robinho, condenado a nove anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma mulher em uma boate em Milão, na Itália, no ano de 2013.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça do dia 28 de outubro e foi tomada após o ex-atleta ter concluído 11 cursos entre os dias 9 de abril de 2024 e 22 de janeiro de 2025, somando uma carga horária de 132 horas.

A redução de pena também levou em conta o fato dele ter feito 464 horas de aulas do ensino médio entre os dias 29 de julho e 13 de dezembro de 2024, além de ter lido cinco livros. A publicação não informa quais cursos foram feitos.

Os benefícios concedidos ao ex-jogador estão previstos no art. 126, inciso I, da Lei de Execução Penal, no artigo 5º da Resolução nº 391 de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça.