Rogério Ceni exalta triunfo simbólico do Bahia: "Peso muito grande"

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2026 foi marcada por um triunfo simbólico e histórico. Na noite desta quarta-feira, 28, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, e encerrou um tabu que durava 50 anos sem vencer fora de casa na primeira rodada da competição nacional.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni destacou a importância do resultado em São Paulo e valorizou o retrospecto recente do clube atuando fora de casa contra grandes equipes.

"Se eu disser que não é especial vir aqui e ganhar um jogo desse tamanho, ou não era uma coisa rotineira... Alías, nos últimos quatro anos a gente vem em São Paulo e ganha três dos jogos, e isso tem um peso muito grande. É muito importante. Você não está vencendo qualquer time, e sim um que vai estar em uma final, o campeão da Copa do Brasil", disse o treinador.

Ceni também destacou o momento vivido pela equipe na temporada e o impacto do resultado para a sequência do ano.

"É muito significativo para a gente, e se mantivérmos o mesmo esforço, conseguiremos também manter nossos sonhos maiores, mas se não tivermos o esforços, temos que diminuir os sonhos que temos pela frente. É a sexta vitória consecutiva no ano", completou.

Além do aspecto histórico, o treinador avaliou o desempenho do time durante os 90 minutos e apontou que, apesar do susto inicial, o Bahia conseguiu se organizar e impor intensidade ao jogo.

"Eu não acho que começamos mal... Começamos com o controle do jogo e sofremos um contra-ataque do Corinthians e infelizmente tomamos o gol cedo, mais outras duas bolas que eles poderiam praticamente definir o jogo cedo. Depois o time se encontrou e continuou tendo volume e criando suas oportunidades. Fez um bom primeiro tempo, de alta intensidade", concluiu.

A equipe agora volta as atenções para a sequência da temporada: no próximo domingo, 1º, encara o Porto, pela sexta rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, e depois recebe o Fluminense, pela segunda rodada do Brasileirão, novamente diante da sua torcida.