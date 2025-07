Ronald cobra "inteligência" no Vitória e explica banco de reservas

Ronald, meio-campista do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O técnico Fábio Carille surpreendeu ao deixar o meio-campista Ronald no banco de reservas no empate em 2 a 2 com o Sport no Barradão, nesta quarta-feira, 23, pela rodada 16 do Brasileirão. Questionado sobre o episódio, o jogador de 28 anos revelou que a decisão foi tomada por opção técnica do comandante.

"Estou bem (para jogar), mas respeito a decisão e tem atletas bem capacitados para entrar no meu lugar. Respeito a decisão e continuo trabalhando firme e forte, sempre evoluindo para dar o meu melhor pelo Vitória", disse o volante.

A montanha-russa de emoções terminou em um empate frustrante. O Rubro-Negro marcou nos acréscimos e esteve perto de garantir a vitória, mas um gol no úlimo lance estragou a festa para o clube baiano.

"Faltou a gente ser mais inteligente. Fizemos mais um gol nos acréscimos, demos mole e eles empataram o jogo. 2 a 1 na nossa casa não podemos dar brecha de perder dois pontos dentro de casa", completou.

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 26, às 18h30, contra o Mirassol, no 'Maião', em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.