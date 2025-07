Felipe Cardoso critica empate nos acréscimos: "Não pode ter mais jogo"

Felipe Cardoso, jogador do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O meia Felipe Cardoso foi utilizado pela primeira vez após ser adquirido em definitivo pelo Vitória. Após a montanha-russa de emoções vivida pelo Leão, o jogador de 22 anos desabafou sobre o gol de empate do Sport no último lance do jogo desta quarta-feira, 23, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em pleno Barradão.

"A gente fez o gol no finalzinho faltando poucos minutos para acabar o jogo, não pode ter mais jogo, a gente tinha que ter matado a jogada alí. Mas vamos ajustar para o próximo jogo", disse o atleta.

Felipe Cardoso saiu do banco de reservas para substituir o atacante Lucas Braga ainda no intervalo da partida. O jogador havia entrado em campo pela última vez há quatro meses, no empate em 1 a 1 contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste, no dia 26 de março.

O atleta atuou no jogo contra o Sport aberto pelo lado esquerdo, na posição que se destacou pelo Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano 2025. Pelo Carcará, ele fez dez jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

"O professor Carille vem me dando bastante confiança nos treinos, meu trabalho ele vai mostrando no dia a dia e quando tiver oportunidade eu vou mostrar dentro de campo", completou Felipe.

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 26, às 18h30, contra o Mirasso. A partida será realizada no Estádio Campos Maia, válida pela rodada 17 do Brasileirão.