Sabalenka lidera ranking da WTA; Bia Haddad cai para 17º lugar

Aryna Sabalenka segue na liderança do WTA - Foto: WANG Zhao / AFP

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka continua no topo do ranking mundial da WTA, onde destruiu a polonesa Iga Swiatek na semana passada, com a americana Jessica Pegula perdendo o quarto lugar para a italiana Jasmine Paolini, conforme divulgado nesta segunda-feira, 28.

Atrás da americana Coco Gauff (3º), Paolini se beneficiou, sem ter jogado, da perda de pontos de Pegula que caíram para o sexto lugar. Uma mudança decisiva com a aproximação do WTA Masters, que vai reunir as oito melhores jogadoras da temporada, de 2 a 9 de novembro, em Riad, na Arábia Saudita.

Entre os raros tenistas no topo do ranking que participou de torneios na semana passada, o chinês Zheng Qinwen, que no domingo conquistou o WTA 500 de Tóquio, participou na 7ª colocação.

A brasileira Bia Haddad, que teve que abandonar o torneio na capital japonesa na segunda rodada devido a uma lesão, caiu sete posições e agora é a 17ª do ranking.

Ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira, 28 de outubro:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9016 pontos

2. Iga Swiatek (POL) 7970

3. Coco Gauff (EUA) 5230

4. Jasmim Paolini (ITA) 5144 (+2)

5. Elena Rybakina (CAZ) 4971

6. Jéssica Pegula (EUA) 4705 (-2)

7. Zheng Qinwen (CHN) 4540

8. Emma Navarro (EUA) 3698

9. Daria Kasatkina (RUS) 3368

10. Danielle Collins (EUA) 3176 (+1)

11. Anna Kalinskaya (RUS) 2975 (+1)

12. Paula Badosa (ESP) 2908 (+2)

13. Barbora Krejcikova (CZE) 2814

14. Diana Shnaider (RUS) 2726 (+2)

15. Jelena Ostapenko (LAT) 2588

16. Mirra Andreeva (RUS) 2578 (+1)

17. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2554 (-7)

18. Marta Kostyuk (UCR) 2493

19. Donna Vekic (CRO) 2258

20. Victoria Azarenka (BLR) 2126 (+1)