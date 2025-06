Saiba como chega o Flamengo, atração brasileira desta segunda no Mundial

Treino do Flamengo nos Estados Unidos - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Única atração do futebol brasileiro nesta segunda-feira, 16, de Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo chega como cotado para a classificação no Grupo D. O Rubro-Negro carioca enfrenta o Espérance, da Tunísia, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Além da equipe tunisiana, também estão na chave o Chelsea, da Inglaterra, e Los Angeles FC, time norte-americano.

Beneficiado pela janela extra aberta para o período do Mundial, o Flamengo anunciou uma contratação bombástica para a disputa da competição: o volante Jorginho, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, vencedor da Eurocopa pela Itália e eleito melhor jogador da UEFA em 2020/21.

Jorginho foi o reforço de peso contratado pelo Flamengo para o Mundial | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Além do reforço de peso, o time comandado por Filipe Luís chega com moral após se manter na liderança do Campeonato Brasileiro mesmo ainda sem jogar na 12ª rodada. A última partida do Mengão, campeão carioca e vivo nas Copas do Brasil e Libertadores, foi uma goleada de 5 a 0 sobre o Fortaleza.

O técnico rubro-negro, inclusive, quer repetir os passos do único campeão mundial pelo Flamengo, Paulo Cesar Carpegiani, que assumiu o comando do time logo após se aposentar como atleta. A diferença foi que Filipe Luís teve uma curta passagem pelas divisões de base.

O atacante Everton Cebolinha, experiente em Mundiais da Fifa, falou sobre a sensação de poder representar o clube carioca em um torneio com esse nível de "expressão, representatividade e visibilidade".

Ansiedade aumentou ainda mais. A gente não vê a hora de entrar em campo. É muito gratificante representar o Flamengo em uma competição tão grande quanto essa. Disputei dois Mundiais no modelo antigo. Nada parecido com esse pela expressão, representatividade, visibilidade que tem, com muitos times europeus. Literalmente, uma Copa do Mundo de Clubes. Everton Cebolinha - Atacante do Flamengo

Everton Cebolinha concedeu entrevista coletiva | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Atual vencedor da Copa do Brasil, o Flamengo carimbou vaga na Copa do Mundo ao ser campeão da Copa Libertadores de 2022. Sua última conquista mundial ocorreu em 1981, quando bateu o Liverpool por 3 a 0 ainda no formato Copa Toyota Intercontinental.

Desfalques e escalação provável

Uma boa notícia para o Flamengo é ter praticamente todo o elenco à disposição. Peça importante, o meia Nico De La Cruz aparece como único jogador fora da partida. Segundo o ge.globo, Alex Sandro pode ser preservado da estreia rubro-negra, mas está à disposição de Filipe Luís.

O Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Apesar de não estar entre os prováveis titulares, outra opção de peso no elenco é Pedro, um dos principais atacantes do futebol brasileiro. O zagueiro/lateral Danilo, capitão da Seleção Brasileira, também deve ficar no banco.