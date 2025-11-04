PEÇA CHAVE
Saiba motivo de Baralhas ser o amuleto do Vitória no Brasileirão
Volante de 27 anos é titular e peça importante no elenco rubro-negro
Por João Grassi
Peça importante que perdeu os dois últimos compromissos por lesão, Gabriel Baralhas não só é titular absoluto no Vitória, como ostenta uma estatística relevante. O Leão da Barra não venceu nenhuma partida no Brasileirão sem o volante em campo.
Em 31 rodadas passadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória ganhou em sete delas, todas com a presença de Baralhas. O meio-campista de 27 anos foi aproveitado pelos quatro técnicos que passaram pelo clube em 2025, sendo fundamental no esquema de Jair Ventura.
“Baralhas, eu costumo chamar ele de volante artilheiro. Nós tivemos alguns feitos juntos que foram inéditos no Atlético-GO (...) Volante com assistência, que marca pra caramba, mas também pisa na área. Acho que ele é a cara da raça, quando a gente fala de competitividade”, elogiou Jair Ventura.
Nas sete partidas que o Rubro-Negro saiu vitorioso na atual Série A, Baralhas foi titular em seis delas, além de ter sido substituído em apenas um desses jogos. O volante havia sofrido uma lesão muscular e não atuou nas últimas duas rodadas — com o time baiano sendo derrotado em ambas, mas voltou a treinar normalmente na segunda-feira, 3.
No total da temporada, Gabriel Baralhas acumula 40 aparições em campo pelo Vitória, sendo 36 na titularidade, com quatro gols e três assistências.
Jogos vencidos pelo Vitória na Série A
- Santos 0x1 Vitória | Baralhas atuou por 64 minutos
- Vitória 2x1 Bahia | Baralhas atuou todos os minutos
- Vitória 1x0 Ceará | Baralhas atuou todos os minutos
- Vitória 1x0 Atlético-MG | Baralhas atuou todos os minutos
- Vitória 1x0 RB Bragantino | Baralhas atuou todos os minutos
- Vitória 2x1 Vasco da Gama | Baralhas atuou por 38 minutos
- Vitória 2x1 Fortaleza | Baralhas atuou todos os minutos
Próximo compromisso
Com Baralhas, o Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 5, às 19h, quando recebe o Internacional, adversário direto na luta contra o rebaixamento, no Barradão. O duelo é válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série A.
