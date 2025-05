Saiba onde assistir Inter de Milão x Barcelona pela Champions League

Barcelona e Inter de Milão empataram em 3 a 3 no jogo de ida - Foto: Josep LAGO / AFP

A Inter de Milão recebe o Barcelona, nesta terça-feira, 6, às 16h, no San Siro, na Itália, pelo duelo de volta da semifinal da UEFA Champions League. Pelo jogo de ida, as equipes protagonizaram uma grande partida e empataram em 3 a 3, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

Em caso de novo empate, o confronto irá para a prorrogação e pênaltis, se a igualdade persistir no placar a gregado. Projetando um longo duelo, ambas as equipes pouparam a maior parte de seus titulares nas respectivas ligas nacionais, com a vitória da Inter sobre o Hellas Verona e triunfo blaugrana sobre o Real Valladolid.

Para o jogo decisivo, os italianos não poderão contar com o lateral Pavard e o meio-campista Carboni. Já o artilheiro Lautaro Martínez, que era dúvida por conta de uma distensão na coxa esquerda, participou normalmente dos treinamentos e deve ficar à disposição do técnico Simone Inzaghi.

O Barcelona por outro lado, não terá o defensor Koundé, além dos meio-campistas Casadó e Marc Bernal. Balde e Lewandowski, que está retornando de uma lesão na coxa, seguem como dúdvida e podem ficar no banco de reservas.

Veja as prováveis escalações

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Arnautovic e Thuram.

Barcelona: Szczesny; Éric Garcia, Araújo, Cubarsí e Iñígo Martinez; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha.

Onde assistir

Inter de Milão x Barcelona terá transmissão pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV fechada e pelo Max, via streaming.