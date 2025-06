Saiba quanto o campeão do Mundial de Clubes vai ganhar

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa - Foto: Divulgação I Fifa

A primeira Copa do Mundo de Clubes inclui não somente a maior quantidade de países da história do Mundial de Clubes, como também o maior valor em premiação para o campeão. Além dos prêmios distribuídos ao longo do torneio, o grande campeão pode ganhar até R$ 700 milhões, com o maior prêmio dentre os que somam um bilhão de dólares, ou cinco bilhões e meio de reais.

De 14 de junho e 13 de julho, 32 clubes se enfrentarão nos Estados Unidos, já com a quantia que recebem apenas por participar do torneio. Os valores dados aos clubes variam de acordo com o continente de origem, com a Europa como a região mais valorizada.

Valores iniciais por continente:

Europa: de 12,81 milhões a 38,19 milhões de dólares

de 12,81 milhões a 38,19 milhões de dólares América do Sul: 15,21 milhões de dólares

15,21 milhões de dólares América do Norte, Central e Caribe: 9,55 milhões de dólares

9,55 milhões de dólares Ásia: 9,55 milhões de dólares

9,55 milhões de dólares África: 9,55 milhões de dólares

9,55 milhões de dólares Oceania: 3,58 milhões de dólares

Uma vez na disputa, os clubes recebem valores pelo desempenho que apresentarem em cada fase, aumentando a premiação a cada partida vencida. Em caso de empate na fase de grupos, os times ganham um milhão de dólares cada, enquanto uma vitória rende os dois milhões em jogo.

Prêmios por desempenho: