Salah decide deixar o Liverpool e se emociona: "Jamais caminharei só"

Mohamed Salah deixa o Liverpool após nove temporadas - Foto: Divulgação | Liverpool

Principal jogador do Liverpool desde a era vitoriosa com o técnico Jürgen Klopp, Mohamed Salah decidiu deixar o clube inglês ao fim da atual temporada europeia, em julho de 2026 — um ano antes do fim do vínculo do contrato do egípcio com os Reds. A decisão foi anunciada oficialmente na tarde desta terça-feira, 24, pela própria equipe.

Salah deixa o Liverpool como o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 255 gols marcados, e um dos maiores ganhadores, com nove títulos. A prateleira de troféus conta com um da Champions League, duas da Premier League e um Mundial de Clubes.

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O anúncio oficial do time inglês contou com um vídeo do próprio egípcio se despedindo. O atacante destacou que "O Liverpool não é apenas um clube de futebol" e recorreu ao lema do clube para afirmar que ele jamais caminhará sozinho.

"Olá a todos. Infelizmente, chegou o dia. Esta é a primeira parte da minha despedida. Deixarei o Liverpool no final da temporada. Quero começar dizendo que nunca imaginei o quão profundamente este clube, esta cidade, estas pessoas, se tornaram parte da minha vida", disse o jogador.

O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão, é história. É um espírito. Não consigo explicar em palavras para quem não faz parte deste clube Mohamed Salah

"Partir nunca é fácil. Vocês me proporcionaram os melhores momentos da minha vida. Serei sempre um de vocês. Este clube sempre será meu lar, para mim e para minha família. Obrigado por tudo. Graças a vocês, jamais caminharei sozinho", completou.

Salah tem 255 gols e 119 assistências em 435 jogos pelo Liverpool, em trajetória de incríveis nove temporadas. O egípcio chegou aos Reds em 2017/18 após se destacar com a camisa da Roma, na Itália.