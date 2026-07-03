Salvador inaugura 1ª pista de skate do Brasil para torneios mundiais

O Subúrbio Ferroviário de Salvador inaugurou, nesta sexta-feira, uma pista de skate certificada pela World Skate, entidade responsável pelas competições olímpicas da modalidade, para competições internacionais. Este é o primeiro equipamento do Brasil a ter a habilitação.

Instalado na orla de Praia Grande, em Periperi, o novo Skatepark já estreou como palco da etapa final do STU National 2026, principal circuito brasileiro de skate. O equipamento integra as intervenções do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio.

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“Estamos entregando um equipamento de padrão internacional que amplia as oportunidades para a juventude, incentiva a prática esportiva e fortalece essa região como espaço de convivência e desenvolvimento. O fato de a pista já estrear sediando a principal competição de skate do país demonstra a qualidade desse investimento”, afirmou o vice-governador Geraldo Júnior durante a inauguração.

Sobre o Skatepark

O Skatepark possui cerca de 5 mil metros quadrados e foi projetado para atender aos padrões internacionais exigidos para grandes competições.

Além disso, o projeto visa ampliar as opções de esporte e lazer para os moradores da região.

O presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, destacou que o skatepark faz parte do conceito de transformação urbana previsto no projeto do VLT

“O VLT vai muito além da mobilidade. Estamos criando espaços públicos de qualidade, voltados ao esporte, ao lazer e à convivência. Ver esse equipamento receber a final do STU National logo na inauguração mostra que o projeto foi pensado para transformar a realidade da região”, disse.

Grandes atrações no STU National

Iniciada nesta sexta-feira, 3, a etapa final do STU National reúne alguns dos principais nomes do skate brasileiro e define os campeões da temporada 2026, até 5 de julho.

O evento traz para o solo baiano a elite do esporte nacional. Entre os grandes nomes que desembarcam em Salvador para a decisão, estão medalhistas e líderes do Ranking Geral do STU National, como Pedro Barros e Raicca Ventura, referências na modalidade Park, além de Dora Varella, que chega embalada pelo título na etapa de Cuiabá neste ano.

No Street, se destacam Wallace Gabriel e Maria Lúcia, que têm dominado as etapas do circuito e conquistaram juntos, em abril deste ano, os primeiros títulos da carreira na etapa de Criciúma.

A competição também conta com o talento da nova geração, como Miguel Leal e Nicolas Falcão, além de reforçar a inclusão com as disputas de Paraskate, que trazem referências da modalidade, como Tony Alves. O atleta de São Vicente conquistou a medalha de bronze na etapa de Cuiabá e chega embalado para conquistar outra medalha.