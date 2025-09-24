Menu
ESPORTES

Salvador recebe a 3ª Corrida do Pepe com foco em inclusão social

Evento no Horto Florestal busca arrecadar 5 toneladas de alimentos para doação

Por Lucas Vilas Boas

23/09/2025 - 21:40 h
André Faro e Leonardo Amaral apresentam detalhes da corrida.
A terceira edição da Corrida do Pepe, marcada para o dia 30 de novembro no Horto Florestal, em Salvador, promete unir esporte, lazer e solidariedade. O evento terá áreas reservadas para pessoas com deficiência, além de receber crianças e grupos esportivos. A meta é arrecadar até 5 toneladas de alimentos para doação a instituições sociais.

Com percursos de 5 km e 7 km, a largada será em frente ao Almacen Pepe do Horto, às 6h. As inscrições custam R$ 160 e exigem a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis. Os kits estarão disponíveis nas quatro unidades da rede.

Segundo o CEO André Faro, a proposta é oferecer um momento de integração para toda a família, sem foco no lucro. Já o gerente de marketing Leonardo Amaral destacou o caráter solidário do evento, lembrando que no ano passado foram doadas 3 toneladas de alimentos.

“A nossa corrida é, na verdade, um desafio. Vai ter muita ladeira para subir e descer. E as pessoas podem ir do jeito que quiser: correndo, andando, de cadeira de roda. O importante é participar. Não organizamos com o objetivo de ganhar dinheiro, mas sim de oferecer um momento de lazer familiar para nossos clientes e toda a cidade”, disse André Faro.

O lançamento contou com apoio de representantes do Governo da Bahia e da Prefeitura de Salvador, que ressaltaram a importância da iniciativa para o fortalecimento do esporte e da inclusão social.

