Salvador será o palco do Barco Show Bahia neste final de semana

O piloto Bruno Jacob será uma das atrações do Barco Show Bahia - Foto: Divulgação

Os apaixonados por esportes aquáticos vão curtir o Barco Show Bahia, evento que ocorre neste final de semana em Salvador.

Considerado um dos maiores encontros do setor náutico do Norte-Nordeste do país, o evento será realizado na Arena Náutica Esporte Clube Bahia, localizada no Terminal Náutico da Bahia.

Referência em manobras radicais, o premiado piloto de jet ski Bruno Jacob realizou a abertura o evento neste sábado, 22, com uma apresentação especial para o público.

Na sequência, barcos de estilos variados estarão nas águas da Baía de Todos-os-Santos, dando um show de design e tecnologia.

Já no domingo, 23, os fãs dos esportes náuticos vão curtir experiências no universo náutico, com passeios de veleiro e canoa havaiana, além de uma sessão de mergulho.

A gastronomia também terá espaço para o público, com pratos assinados pelo chef Léo Grimaldi no restaurante 138 The Bar.

A programação dominical será fechada com artesanato local apresentado por seus expositores, valorizando a cultura baiana e fomentando a economia criativa.