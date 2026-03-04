Salvador terá seminário gratuito de defesa pessoal para mulheres neste domingo

Aula será sob supervisão do Grão Mestre Kobi

No próximo dia 08 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, Salvador será uma das sedes de uma grande campanha nacional de defesa pessoal. A Federação Sul Americana de Krav Maga, sob supervisão do Grão Mestre Kobi, realizará um seminário gratuito voltado exclusivamente para o público feminino, com o objetivo de ensinar técnicas simples e objetivas de autoproteção.

O evento na capital baiana

Em Salvador, o treinamento será realizado no CT OGW, localizado dentro da Associação Atlética da Bahia, na Barra. Sob o comando do instrutor Claudio Tetsuo, que possui 24 anos de experiência na modalidade, o seminário terá duração de três horas e será dividido em duas turmas:

Manhã : 9h às 12h

: 9h às 12h Tarde : 14h às 17h

O que será ensinado?

O diferencial do Krav Maga é permitir que a defesa seja eficaz independentemente da força bruta. Durante o curso, as participantes aprenderão a lidar com situações reais, tais como:

Agarrões e estrangulamentos;

Puxões de cabelo e de roupa;

Roubos de bolsas e tentativas de estupro;

Uso de objetos comuns para defesa pessoal.

Quem pode participar?

O seminário é aberto para mulheres a partir dos 16 anos, independentemente do condicionamento físico atual. "É gratificante ver o brilho no olhar das mulheres ao perceberem que são realmente capazes de fazer algo por si diante de uma agressão", destaca o instrutor Claudio Tetsuo.

Serviço

O quê: Seminário Gratuito de Defesa Pessoal para Mulheres (Krav Maga)

Seminário Gratuito de Defesa Pessoal para Mulheres (Krav Maga) Quando: 08 de março de 2026 (domingo)

08 de março de 2026 (domingo) Onde : CT OGW – Associação Atlética da Bahia (Rua Cesar Zama, 316, Barra)

: CT OGW – Associação Atlética da Bahia (Rua Cesar Zama, 316, Barra) Inscrições : Devem ser feitas antecipadamente pelo link ctogw.com.br

: Devem ser feitas antecipadamente pelo link ctogw.com.br Contato : (71) 9 9905-8998 (WhatsApp)

: (71) 9 9905-8998 (WhatsApp) Importante : Usar roupa confortável; o treino será realizado em tatame (sem calçados específicos). Alunas terão desconto no estacionamento do clube.