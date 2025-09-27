Sedes do Mundial de Vôlei de 2027 e 2029 são definidas pela FIVB

- Foto: Divulgação | COB

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta sexta-feira, 26, os locais que sediarão três futuras edições do Campeonato Mundial. O Catar foi escolhido como sede do Mundial masculino de 2029, enquanto Estados Unidos e Canadá vão receber a disputa feminina em 2027.

Será a primeira vez que Estados Unidos e Canadá organizam um Mundial de vôlei. A fase final do torneio feminino de 2027 será realizada em Anaheim, na Califórnia, cidade que também será palco das competições da modalidade nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A sede da competição masculina de 2027 ainda será definida.

O Campeonato Mundial de Vôlei conta com 32 seleções em cada categoria e, desde 2025, passou a ser realizado a cada dois anos, diferente do ciclo anterior de quatro anos, similar ao da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos.