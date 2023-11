Segunda fase da Copa da Saúde Vitalmed 30 anos acontece neste sábado | A TARDE

A segunda fase da 1º Copa de Futebol Vitalmed 30 anos começou com chuva de gols no último sábado, no clube Campomar, em Salvador. Foram 19 gols em duas emocionantes partidas. Neste sábado de sol, 11, não será diferente.

Pelo grupo A, entram em campo, às 14h, Air Liquide e Kofre. Já pelo grupo B, Vitarecoop e Boa Saúde irão se enfrentas às 15h. Nessa etapa, as seis equipes classificadas da primeira fase, serão divididas em dois grupos de três, jogando dentro do grupo e classificando para as semifinais as duas melhores de cada grupo.

Na rodada anterior, pelo grupo A, a Vitalmed ganhou de 5x1 da Kofre. Pelo grupo B, outra goleada. O Materdei aplicou 9x4 no Boa Saúde.

Os próximos jogos da segunda fase serão no dia 18 de novembro. A Air Liquide enfrentará a Vitalmed, às 14h. Logo após entram em campo, às 15h, Vitarecoop e Mater Dei.

Para a segunda etapa se classificaram Materdei, Boa Saúde,Vitalmed, Kofre, Air Liquide e Vitarecoop.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar, Rede Excelsior de Comunicação e Restaurante Casarrara.