Seis gols! Di María marca e Benfica goleia o Auckland pelo Mundial

Di María, atacante do Benfica - Foto: Divulgação | Benfica

Em jogo válido pelo Grupo C, o Benfica conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira, 20, ao bater o Auckland City-NZ pelo placar de 6 a 0. A partida, que foi realizada no Orlando City Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, ainda foi interrompida no intervalo por conta de tempestade.

Apesar do Auckland ser uma equipe semiprofissional, conseguiu dificultar a vida do Benfica e só foi vazado na reta final do primeiro tempo. Aos 53 minutos, Di María converteu um pênalti com categoria para abrir o placar e 'quebrou' a porteira da equipe neozelandêsa.

Pavlidis, Renato Sanches, Leandro Barreiro, que marcou duas vezes, e o argentino Di María, que voltou a balançar as redes na reta final da partida, fecharam a conta para os portugueses. Benfica x Auckland foi mais uma partida paralisada por conta da chuva que caiu no estádio de Orlando e, a suspensão durou cerca de 2 horas.

Com o resultado positivo, o Benfica entra na zona de classificação ao mata-mata. Como Boca Juniors e Bayern de Munique se enfrentam ainda nesta sexta, às 22h, a equipe portuguesa não pode ser ultrapassada por ambos e encerra a rodada no G-2 do Grupo C.

O Benfica encerra sua participação na fase de grupos contra o Bayern, em jogo que pode ser decisivo para os dois lados. A partida será realizada na próxima terça-feira, 24, às 16h, no Bank of American Stadium, em Charlotte.