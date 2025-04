Seleção argentina perde mais um atacante para duelo contra Brasil

Lautaro Martinez, atacante argentino, é cortado e não vai jogar clássico contra o Brasil - Foto: Juan Mabromata / AFP

A seleção argentina de futebol anunciou na quarta-feira, 19, mais uma baixa em seu plantel que vai enfrentar a seleção brasileira na próxima terça-feira, 25. Desta vez foi o atacante Lautaro Martinez, da Inter de Milão. Segundo a federação, o atleta sofreu uma lesão na coxa esquerda.

Lautaro se junta a Lionel Messi, que também vai ficar de fora por causa de uma lesão no adutor.

A equipe comunicou a todos por meio de uma postagem no X, antigo Twitter:

"O atacante Lautaro Martínez estará fora do elenco para as rodadas de março devido a uma lesão muscular no tendão inferior da coxa esquerda".

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 19, 2025

Nenhum atleta foi convocado para suprir a lacuna do atacante. Nesta temporada, Lautaro soma 70 jogos, 32 gols e duas assistências pela seleção argentina.