Seleção Brasileira faz treino regenerativo após empate Copa do Mundo

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Após o empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira não terá folga neste domingo, 14. O elenco realizará atividades de recuperação e preparação para a sequência do torneio.

A partir das 11h30 (horário de Brasília), os jogadores serão divididos em dois grupos na concentração da equipe, no hotel The Ridge, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Os atletas que começaram a partida contra Marrocos farão um treino regenerativo, enquanto os demais participarão de atividades na academia.

A programação será mais curta e com menor intensidade física do que os treinamentos realizados durante a preparação para os jogos. Não haverá acesso da imprensa às atividades.

A Seleção volta a treinar em campo na segunda-feira, 15, às 18h (horário de Brasília), no centro de treinamento do Columbia Park.

Ajustes

Enquanto os jogadores realizam a recuperação física, o técnico Carlo Ancelotti e a comissão técnica iniciam os ajustes para a partida contra o Haiti, marcada para sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C.

Após a primeira rodada, a Escócia ocupa a liderança da chave com três pontos, após vencer o Haiti por 1 a 0.