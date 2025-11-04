UCL
Sem brilho de Vini Jr, Real Madrid perde para um inspirado Liverpool
Terça-feira de Liga dos Campeões também teve grande vitória do Bayern sobre o PSG
Por João Grassi
A Liga dos Campeões da UEFA segue a todo vapor na temporada 2025/26. Nesta tarde de terça-feira, 4, o Liverpool derrotou o Real Madrid por 1 a 0 em jogaço no Anfield, enquanto o Bayern de Munique manteve os 100% de aproveitamento ao bater o atual campeão Paris Saint-Germain por 2 a 1, em pleno Parc des Princes.
Com gol de cabeça do meia argentino Mac Allister após passe de Szoboszlai, os Reds saíram na frente aos 16 minutos do segundo tempo, fazendo jus ao volume ofensivo que já haviam gerado em boa parte do duelo.
Pelo lado madridista, o goleiro Courtois se destacava com grandes defesas, mas os astros do ataque, Vini Júnior, Mbappé e Bellingham, criaram poucas chances de gols e não conseguiram balançar as redes. Não deu outra, Liverpool 1 a 0.
Bayern avassalador
Mesmo jogando fora de casa, o Bayern não se intimidou com o atual campeão da tríplice coroa francesa, o PSG, e teve o colombiano Luis Díaz em dia inspirado. O atacante marcou dois gols em Paris, aos 4 e 32 minutos do primeiro tempo, sendo que o segundo ocorreu em uma falha grave do zagueiro brasileiro Marquinhos.
O meia português João Neves até descontou aos 29 minutos da segunda etapa, aproveitando da superioridade numérica gerada pela expulsão justamente de Luis Díaz, que deu uma entrada dura no lateral-direito Hakimi. Contudo, o placar final ficou apenas no 2 a 1.
A vitória sobre os franceses foi a 16ª em 16 jogos dos alemães na temporada, mantendo um aproveitamento de 100% em 2025/26, com direito a liderança da fase de liga da Champions League e no Campeonato Alemão.
Resultados desta terça de Liga dos Campeões
- Slavia Praga 0x3 Arsenal
- Napoli 0x0 Eintracht Frankfurt
- Atlético de Madrid 3x1 Union St. Gilloise
- Bodo Glimt 0x1 Monaco
- Juventus 1x1 Sporting
- Liverpool 1x0 Real Madrid
- Olympiacos 1x1 PSV Eindhoven
- PSG 1x2 Bayern de Munique
- Tottenham 4x0 Copenhagen
