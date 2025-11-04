Sem brilho de Vini Jr, Real Madrid perde para um inspirado Liverpool

Vini Júnior em disputa de bola com Conor Bradley. Ao fundo, Mohamed Salah observa o lance - Foto: Paul Ellis | AFP

A Liga dos Campeões da UEFA segue a todo vapor na temporada 2025/26. Nesta tarde de terça-feira, 4, o Liverpool derrotou o Real Madrid por 1 a 0 em jogaço no Anfield, enquanto o Bayern de Munique manteve os 100% de aproveitamento ao bater o atual campeão Paris Saint-Germain por 2 a 1, em pleno Parc des Princes.

Com gol de cabeça do meia argentino Mac Allister após passe de Szoboszlai, os Reds saíram na frente aos 16 minutos do segundo tempo, fazendo jus ao volume ofensivo que já haviam gerado em boa parte do duelo.

Pelo lado madridista, o goleiro Courtois se destacava com grandes defesas, mas os astros do ataque, Vini Júnior, Mbappé e Bellingham, criaram poucas chances de gols e não conseguiram balançar as redes. Não deu outra, Liverpool 1 a 0.

Bayern avassalador

Mesmo jogando fora de casa, o Bayern não se intimidou com o atual campeão da tríplice coroa francesa, o PSG, e teve o colombiano Luis Díaz em dia inspirado. O atacante marcou dois gols em Paris, aos 4 e 32 minutos do primeiro tempo, sendo que o segundo ocorreu em uma falha grave do zagueiro brasileiro Marquinhos.

O meia português João Neves até descontou aos 29 minutos da segunda etapa, aproveitando da superioridade numérica gerada pela expulsão justamente de Luis Díaz, que deu uma entrada dura no lateral-direito Hakimi. Contudo, o placar final ficou apenas no 2 a 1.

Luis Díaz aproveita falha de Marquinhos e marca para o Bayern | Foto: FRANCK FIFE / AFP

A vitória sobre os franceses foi a 16ª em 16 jogos dos alemães na temporada, mantendo um aproveitamento de 100% em 2025/26, com direito a liderança da fase de liga da Champions League e no Campeonato Alemão.

Resultados desta terça de Liga dos Campeões