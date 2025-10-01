Sem Jean Lucas, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira está convocada para a Data Fifa de outubro. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista de 26 atletas nesta quarta-feira, 1º. Presente na última convocação, o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, desta vez fica de fora.

Entre as principais novidades estão os retornos de Rodrygo e Vini Júnior, atacantes do Real Madrid. Nomes importantes como o goleiro Alisson, do Liverpool, e o atacante Raphinha, do Barcelona, sofreram lesões e por isso não foram chamados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja abaixo a lista completa:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)

Laterais: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Lucas Beraldo (PSG)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid), Igor Jesus (Nottingham Forest), Matheus Cunha (Manchester United) e Richarlison (Tottenham).

Amistosos na Data Fifa

Em preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta Coreia do Sul, em Seul, e o Japão, em Tóquio, em amistosos marcados para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. A delegação se apresenta na próxima segunda-feira, 6, na Granja Comary.