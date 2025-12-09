OS MELHORES
Sem jogadores da dupla Ba-Vi, CBF divulga seleção do Brasileirão
Flamengo e Cruzeiro lideram seleção masculina, Cruzeiro e Corinthians dominam feminino
Por Redação
O Campeonato Brasileiro de 2025 já foi decidido, mas a competição contou com grandes protagonistas até a última rodada, especialmente Cruzeiro e Flamengo. Nesta segunda-feira, 8, um dia após o encerramento da temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a seleção do Brasileirão, premiando os destaques da competição — sem jogadores de Bahia ou Vitória.
O Flamengo, campeão com uma rodada de antecedência, e o Cruzeiro, terceiro colocado, dividiram o protagonismo na seleção, com quatro jogadores cada entre os escolhidos. O grande destaque ficou com Giorgian De Arrascaeta, eleito craque da competição.
Entre as premiações, o técnico Rafael Guanaes, do Mirassol, foi escolhido o melhor treinador, enquanto Rayan, do Vasco, recebeu o prêmio de revelação. Além dos grandes clubes, Mirassol, Vasco e Palmeiras também tiveram representantes na seleção ideal masculina da temporada.
Leia Também:
O evento também valorizou a arbitragem, que enfrentou um dos anos mais turbulentos da história dos pontos corridos, com reclamações públicas de clubes, erros admitidos pela comissão, polêmicas envolvendo o VAR e até pedidos formais de investigação. Mesmo assim, a CBF manteve a tradição de reconhecer os profissionais de destaque, premiando equipes de arbitragem masculina e feminina.
No futebol feminino, o Cruzeiro dominou a seleção, colocando cinco atletas entre as melhores do campeonato. O Corinthians veio logo atrás, com quatro indicações, incluindo Gabi Zanotti, eleita craque da competição.
Seleção do Brasileirão Masculino 2025
- Goleiro: Rossi (Flamengo)
- Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
- Zagueiros: Léo Pereira (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
- Volantes: Jorginho (Flamengo), Lucas Romero (Cruzeiro)
- Meias: Arrascaeta (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro)
- Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras)
- Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)
- Craque do Brasileirão: Arrascaeta (Flamengo)
- Revelação do Brasileirão: Rayan (Vasco)
Seleção do Brasileirão Feminino 2025
- Goleira: Nicole (Corinthians)
- Lateral-direito: Isabela (Cruzeiro)
- Zagueiras: Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians)
- Lateral-esquerdo: Gisseli (Cruzeiro)
- Volantes: Brena (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro)
- Meias: Gabi Zanotti (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians)
- Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Letícia (Cruzeiro)
- Técnico: Jonas Urias (Cruzeiro)
- Craque do Brasileirão Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians)
- Revelação do Brasileirão Feminino: Jhonson (Corinthians)
Outras Premiações
Artilheiros:
- Masculino: Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Feminino: Amanda Gutierres (Palmeiras)
Gol mais bonito:
- Masculino: Pedro (Flamengo)
- Feminino: Érika (Corinthians)
Arbitragem Masculina:
- Melhor árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
- Assistente 1: Bruno Boschilia
- Assistente 2: Rafael da Silva Alves
- Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira
- Assistente de vídeo: Hellen Gonçalves Silva Araújo
Arbitragem Feminina:
- Melhor árbitra: Déborah Correia
- Assistente 1: Leila Naiara
- Assistente 2: Maira Moreira
- Árbitra de vídeo: Charly Deretti
- Assistente de vídeo: Amanda Matias
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes