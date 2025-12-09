Sem jogadores da dupla Ba-Vi, CBF divulga seleção do Brasileirão

CBF divulga seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro - Foto: Staff Images/CBF

O Campeonato Brasileiro de 2025 já foi decidido, mas a competição contou com grandes protagonistas até a última rodada, especialmente Cruzeiro e Flamengo. Nesta segunda-feira, 8, um dia após o encerramento da temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a seleção do Brasileirão, premiando os destaques da competição — sem jogadores de Bahia ou Vitória.

O Flamengo, campeão com uma rodada de antecedência, e o Cruzeiro, terceiro colocado, dividiram o protagonismo na seleção, com quatro jogadores cada entre os escolhidos. O grande destaque ficou com Giorgian De Arrascaeta, eleito craque da competição.

Entre as premiações, o técnico Rafael Guanaes, do Mirassol, foi escolhido o melhor treinador, enquanto Rayan, do Vasco, recebeu o prêmio de revelação. Além dos grandes clubes, Mirassol, Vasco e Palmeiras também tiveram representantes na seleção ideal masculina da temporada.

O evento também valorizou a arbitragem, que enfrentou um dos anos mais turbulentos da história dos pontos corridos, com reclamações públicas de clubes, erros admitidos pela comissão, polêmicas envolvendo o VAR e até pedidos formais de investigação. Mesmo assim, a CBF manteve a tradição de reconhecer os profissionais de destaque, premiando equipes de arbitragem masculina e feminina.

No futebol feminino, o Cruzeiro dominou a seleção, colocando cinco atletas entre as melhores do campeonato. O Corinthians veio logo atrás, com quatro indicações, incluindo Gabi Zanotti, eleita craque da competição.

Seleção do Brasileirão Masculino 2025

Goleiro : Rossi (Flamengo)

: Rossi (Flamengo) Lateral-direito : Paulo Henrique (Vasco)

: Paulo Henrique (Vasco) Zagueiros : Léo Pereira (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro)

: Léo Pereira (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro) Lateral-esquerdo : Reinaldo (Mirassol)

: Reinaldo (Mirassol) Volantes : Jorginho (Flamengo), Lucas Romero (Cruzeiro)

: Jorginho (Flamengo), Lucas Romero (Cruzeiro) Meias : Arrascaeta (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro)

: Arrascaeta (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro) Atacantes : Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras)

: Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras) Técnico : Rafael Guanaes (Mirassol)

: Rafael Guanaes (Mirassol) Craque do Brasileirão : Arrascaeta (Flamengo)

: Arrascaeta (Flamengo) Revelação do Brasileirão : Rayan (Vasco)

Seleção do Brasileirão Feminino 2025

Goleira : Nicole (Corinthians)

: Nicole (Corinthians) Lateral-direito : Isabela (Cruzeiro)

: Isabela (Cruzeiro) Zagueiras : Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians)

: Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians) Lateral-esquerdo : Gisseli (Cruzeiro)

: Gisseli (Cruzeiro) Volantes : Brena (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro)

: Brena (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro) Meias : Gabi Zanotti (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians)

: Gabi Zanotti (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians) Atacantes : Amanda Gutierres (Palmeiras), Letícia (Cruzeiro)

: Amanda Gutierres (Palmeiras), Letícia (Cruzeiro) Técnico : Jonas Urias (Cruzeiro)

: Jonas Urias (Cruzeiro) Craque do Brasileirão Feminino : Gabi Zanotti (Corinthians)

: Gabi Zanotti (Corinthians) Revelação do Brasileirão Feminino : Jhonson (Corinthians)

Outras Premiações

Artilheiros:

Masculino : Kaio Jorge (Cruzeiro)

: Kaio Jorge (Cruzeiro) Feminino : Amanda Gutierres (Palmeiras)

Gol mais bonito:

Masculino : Pedro (Flamengo)

: Pedro (Flamengo) Feminino : Érika (Corinthians)

Arbitragem Masculina:

Melhor árbitro : Rodrigo José Pereira de Lima

: Rodrigo José Pereira de Lima Assistente 1 : Bruno Boschilia

: Bruno Boschilia Assistente 2: Rafael da Silva Alves

Rafael da Silva Alves Árbitro de vídeo : Caio Max Augusto Vieira

: Caio Max Augusto Vieira Assistente de vídeo : Hellen Gonçalves Silva Araújo

Arbitragem Feminina: