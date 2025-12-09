Menu
ESPORTES
OS MELHORES

Sem jogadores da dupla Ba-Vi, CBF divulga seleção do Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro lideram seleção masculina, Cruzeiro e Corinthians dominam feminino

Redação

Por Redação

09/12/2025 - 8:34 h
CBF divulga seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro
CBF divulga seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro -

O Campeonato Brasileiro de 2025 já foi decidido, mas a competição contou com grandes protagonistas até a última rodada, especialmente Cruzeiro e Flamengo. Nesta segunda-feira, 8, um dia após o encerramento da temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a seleção do Brasileirão, premiando os destaques da competição — sem jogadores de Bahia ou Vitória.

O Flamengo, campeão com uma rodada de antecedência, e o Cruzeiro, terceiro colocado, dividiram o protagonismo na seleção, com quatro jogadores cada entre os escolhidos. O grande destaque ficou com Giorgian De Arrascaeta, eleito craque da competição.

Entre as premiações, o técnico Rafael Guanaes, do Mirassol, foi escolhido o melhor treinador, enquanto Rayan, do Vasco, recebeu o prêmio de revelação. Além dos grandes clubes, Mirassol, Vasco e Palmeiras também tiveram representantes na seleção ideal masculina da temporada.

O evento também valorizou a arbitragem, que enfrentou um dos anos mais turbulentos da história dos pontos corridos, com reclamações públicas de clubes, erros admitidos pela comissão, polêmicas envolvendo o VAR e até pedidos formais de investigação. Mesmo assim, a CBF manteve a tradição de reconhecer os profissionais de destaque, premiando equipes de arbitragem masculina e feminina.

No futebol feminino, o Cruzeiro dominou a seleção, colocando cinco atletas entre as melhores do campeonato. O Corinthians veio logo atrás, com quatro indicações, incluindo Gabi Zanotti, eleita craque da competição.

Seleção do Brasileirão Masculino 2025

  • Goleiro: Rossi (Flamengo)
  • Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
  • Zagueiros: Léo Pereira (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)
  • Volantes: Jorginho (Flamengo), Lucas Romero (Cruzeiro)
  • Meias: Arrascaeta (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro)
  • Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras)
  • Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)
  • Craque do Brasileirão: Arrascaeta (Flamengo)
  • Revelação do Brasileirão: Rayan (Vasco)

Seleção do Brasileirão Feminino 2025

  • Goleira: Nicole (Corinthians)
  • Lateral-direito: Isabela (Cruzeiro)
  • Zagueiras: Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians)
  • Lateral-esquerdo: Gisseli (Cruzeiro)
  • Volantes: Brena (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro)
  • Meias: Gabi Zanotti (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians)
  • Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Letícia (Cruzeiro)
  • Técnico: Jonas Urias (Cruzeiro)
  • Craque do Brasileirão Feminino: Gabi Zanotti (Corinthians)
  • Revelação do Brasileirão Feminino: Jhonson (Corinthians)

Outras Premiações

Artilheiros:

  • Masculino: Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Feminino: Amanda Gutierres (Palmeiras)

Gol mais bonito:

  • Masculino: Pedro (Flamengo)
  • Feminino: Érika (Corinthians)

Arbitragem Masculina:

  • Melhor árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
  • Assistente 1: Bruno Boschilia
  • Assistente 2: Rafael da Silva Alves
  • Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira
  • Assistente de vídeo: Hellen Gonçalves Silva Araújo

Arbitragem Feminina:

  • Melhor árbitra: Déborah Correia
  • Assistente 1: Leila Naiara
  • Assistente 2: Maira Moreira
  • Árbitra de vídeo: Charly Deretti
  • Assistente de vídeo: Amanda Matias

Ver todas

