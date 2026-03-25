Sem medo! Ancelotti confirma Brasil com escalação ousada contra França

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira vai entrar em campo com mudanças significativas no setor defensivo para o amistoso diante da França, desta quinta-feira, 26, nos Estados Unidos. Durante as atividades mais recentes, o técnico Carlo Ancelotti indicou uma nova formação na zaga e confirmou a presença de quatro atacantes no setor ofensivo.

O confronto está agendado para as 17h, no Gillette Stadium, em Foxborough. Com Marquinhos de fora, se recuperando de um problema no quadril, a tendência é que a linha defensiva seja composta por Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos.

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A novidade é Ibañez, defensor da Roma, que substituirá o zagueiro do PSG entre os titulares. A possível escalação brasileira conta com Ederson ; Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e Martinelli.

Quatro atacantes

Em entrevista coletiva na véspera do duelo, Ancelotti destacou que, apesar do nível elevado do adversário, pretende manter a proposta ofensiva da equipe, com quatro jogadores no ataque.

"Nestes meses eu tenho pensado qual é o melhor modelo de jogo para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores, pensamos que o modelo de jogo que queremos planejar é com quatro na frente. Amanhã é o mesmo, um teste importante, queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo, tentar defender bem, que é muito importante, ter equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que os quatro da frente têm", afirmou.

O treinador também comentou sobre o perigo representado pelos principais nomes da seleção francesa, com atenção especial ao desempenho recente de Kylian Mbappé.

"Os jogadores que todo mundo conhecem. Jogadores muito fortes, com muita qualidade. Mbappé marcou muitos gols ano passado. Agora é um rival. Temos que defender bem contra ele. É um jogador muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização."