Senador destaca importância de CPI de manipulação de resultados | A TARDE

O senador Jorge Kajuru (PSD-GO) anunciou o mês de início da CPI que investiga a manipulação de resultados do futebol brasileiro. Ao menos 100 partidas, entre todas as divisões, estão com suspeitas de terem manipulado resultados para favorecer apostadores. A Comissão Parlamentar ocorrerá em abril, e deve contar com Kajuru como presidente, já o ex-jogador Romário (PL/RJ) será o relator.

A investigação contará com 11 senadores titulares e 7 suplentes, com 180 dias de duração, segundo o site Terra. O colegiado irá apurar denúncias envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas que atuam no território nacional.

De acordo com informações divulgadas pela TV Senado, o presidente do Botafogo, John Textor, deve ser um dos primeiros a serem ouvidos. Nesta segunda-feira, 1, o dono da SAF da carioca afirmou, ainda sem provas, que o Palmeiras foi beneficiado nos últimos dois anos do Campeonato Brasileiro.

Ainda à TV Senado, Jorge Kajuru afirmou que a CPI trará resultados e punições.