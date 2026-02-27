Menu
HOME > ESPORTES
TÁ DIFÍCIL

Sorteio das oitavas: veja os confrontos e o chaveamento da Champions

Um lado do chaveamento reúne 31 taças de Champions vencidas, enquanto o outro tem apenas cinco

Marina Branco

Por Marina Branco

27/02/2026 - 8:39 h

Taça da Champions League
Taça da Champions League -

A Champions League de 2026 pode ser a responsável por trazer um dos sorteios mais difíceis da história do torneio. Com os confrontos definidos nesta sexta-feira, 27, um lado do chaveamento reúne a maioria dos clubes mais fortes na competição, prometendo jogos gigantes desde as oitavas e muita dificuldade ao campeão.

De um lado, são 31 orelhudas acumuladas entre os clubes. Do outro, apenas cinco, desenhando um caminho muito sofrido para o finalista do lado esquerdo.

Como foi o sorteio?

De início, cada equipe tinha apenas dois adversários possíveis, reduzindo a aleatoriedade do sorteio. Além disso, os oito melhores colocados da fase de liga já chegavam com o direito de decidir os confrontos em casa nas oitavas.

Caso um deles seja eliminado, o time responsável pela eliminação herda essa vantagem nas etapas seguintes.

Quais são os confrontos das oitavas?

  • Real Madrid x Manchester City
  • Bodo/Glimt x Sporting
  • Paris Saint-Germain x Chelsea
  • Newcastle United x Barcelona
  • Liverpool x Galatasaray
  • Atlético de Madrid x Tottenham Hotspur
  • Atalanta x Bayern de Munique
  • Bayer Leverkusen x Arsenal

Datas do mata-mata

  • Oitavas de final: 10 a 18 de março
  • Quartas de final: 7 a 15 de abril
  • Semifinais: 26 de abril a 6 de maio
  • Final: 30 de maio

Veja o chaveamento

Chaveamento da Champions League 2026
Chaveamento da Champions League 2026 | Foto: Reprodução

