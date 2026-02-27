TÁ DIFÍCIL
Sorteio das oitavas: veja os confrontos e o chaveamento da Champions
Um lado do chaveamento reúne 31 taças de Champions vencidas, enquanto o outro tem apenas cinco
Por Marina Branco
A Champions League de 2026 pode ser a responsável por trazer um dos sorteios mais difíceis da história do torneio. Com os confrontos definidos nesta sexta-feira, 27, um lado do chaveamento reúne a maioria dos clubes mais fortes na competição, prometendo jogos gigantes desde as oitavas e muita dificuldade ao campeão.
De um lado, são 31 orelhudas acumuladas entre os clubes. Do outro, apenas cinco, desenhando um caminho muito sofrido para o finalista do lado esquerdo.
Como foi o sorteio?
De início, cada equipe tinha apenas dois adversários possíveis, reduzindo a aleatoriedade do sorteio. Além disso, os oito melhores colocados da fase de liga já chegavam com o direito de decidir os confrontos em casa nas oitavas.
Caso um deles seja eliminado, o time responsável pela eliminação herda essa vantagem nas etapas seguintes.
Quais são os confrontos das oitavas?
- Real Madrid x Manchester City
- Bodo/Glimt x Sporting
- Paris Saint-Germain x Chelsea
- Newcastle United x Barcelona
- Liverpool x Galatasaray
- Atlético de Madrid x Tottenham Hotspur
- Atalanta x Bayern de Munique
- Bayer Leverkusen x Arsenal
Datas do mata-mata
- Oitavas de final: 10 a 18 de março
- Quartas de final: 7 a 15 de abril
- Semifinais: 26 de abril a 6 de maio
- Final: 30 de maio
Veja o chaveamento
