Sorteio das oitavas: veja os confrontos e o chaveamento da Champions

A Champions League de 2026 pode ser a responsável por trazer um dos sorteios mais difíceis da história do torneio. Com os confrontos definidos nesta sexta-feira, 27, um lado do chaveamento reúne a maioria dos clubes mais fortes na competição, prometendo jogos gigantes desde as oitavas e muita dificuldade ao campeão.

De um lado, são 31 orelhudas acumuladas entre os clubes. Do outro, apenas cinco, desenhando um caminho muito sofrido para o finalista do lado esquerdo.

Como foi o sorteio?

De início, cada equipe tinha apenas dois adversários possíveis, reduzindo a aleatoriedade do sorteio. Além disso, os oito melhores colocados da fase de liga já chegavam com o direito de decidir os confrontos em casa nas oitavas.

Caso um deles seja eliminado, o time responsável pela eliminação herda essa vantagem nas etapas seguintes.

Quais são os confrontos das oitavas?

Real Madrid x Manchester City

Bodo/Glimt x Sporting

Paris Saint-Germain x Chelsea

Newcastle United x Barcelona

Liverpool x Galatasaray

Atlético de Madrid x Tottenham Hotspur

Atalanta x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Arsenal

Datas do mata-mata

Oitavas de final: 10 a 18 de março

Quartas de final: 7 a 15 de abril

Semifinais: 26 de abril a 6 de maio

Final: 30 de maio

