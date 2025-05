Sorteio define grupo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Time brasileiro já conhece seus adversários na Copa do Mundo Masculina de Basquete - Foto: Divulgação/CBB

A Seleção Brasileira já conhece seus adversários nas Eliminatórias para a Copa do Mundo Masculina de Basquete em 2027. A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) realizou o sorteio das chaves na cidade de Doha, no Catar, nesta terça-feira, 13.

O Brasil ficou no Grupo C com Venezuela, Colômbia e o vencedor do Pré-Classificatório Sul das Américas na primeira fase. As seleções vão se enfrentar em partidas de ida e volta, nos períodos de novembro de 2025, fevereiro e julho de 2026. Os três melhores colocados avançam para a segunda fase, acumulando os resultados da primeira.

A estreia brasileira acontecerá no dia 27 de novembro, justamente contra a equipe não definida chave. Veja abaixo os grupos das Eliminatórias das Américas:

Grupo A - Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e o vencedor do Pré-Classificatório Norte

Grupo B - Canadá, Bahamas, Porto Rico e 2º colocado do Pré-Classificatório Norte

Grupo C - Brasil, Venezuela, Colômbia e vencedor do Pré-Classificatório Sul

Grupo D - Argentina, Uruguai, Panamá e 2º colocado do Pré-Classificatório Sul

Tabela das Eliminatórias | Foto: Divulgação/CBB

Jogos da Seleção Brasileira na primeira fase das Eliminatórias:

27/11/2025 - vencedor do Pré-Classificatório Sul x Brasil

30/11/2025 - Brasil x vencedor do Pré-Classificatório Sul

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil

Já na segunda fase, a chave do Brasil cruza com os três melhores do Grupo A. Essa nova etapa com seis seleções terá duelos apenas entre as equipes que não se enfrentaram na fase anterior, com janelas em agosto de 2026, novembro de 2026 e fevereiro de 2027. Os três melhores se classificam para a Copa do Mundo, assim como a quarta melhor campanha geral.