Soteropolitano disputa Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids

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Com apenas 13 anos, o jovem soteropolitano André Filho, uma das promessas do esporte brasileiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids 2026. A competição, que reúne talentos de quatro a 15 anos acontece no próximo domingo, 14, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em São Paulo.

“Estou muito motivado para representar a Bahia, o Brasil, minha família e a Alliance. O Brasileiro é uma etapa importante na minha preparação rumo ao Mundial e ao grande sonho de conquistar a faixa preta aos 18 anos”, comemorou.

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André iniciou no jiu-jitsu aos 8 anos, durante a pandemia. Natural de Salvador, ele representa a Bahia no exterior e sonha em se tornar campeão mundial na faixa preta, utilizando o jiu-jitsu como ferramenta de transformação social e inspiração para as novas gerações.

Faixa laranja da Alliance Westborough, ele treina sob a orientação do também baiano Hiago Gama. André mora Estados Unidos há nove anos, e retorna ao país natal com um currículo cheio de conquistas.

Confira principais conquistas do baiano

Ao todo, o adolescente já conquistou mais de 25 medalhas de ouro na maior federação da modalidade. Entre as principais conquistas estão:

Campeão do Asia Kids IBJJF (Japão);

Campeão do Pan Kids IBJJF (Orlando, Estados Unidos);

Campeão europeu da IBJJF (Irlanda).