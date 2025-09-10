Spaten Fight confirma Acelino Popó em encontro com fãs em Salvador

Popó está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II - Foto: Divulgação

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino 'Popó' Freitas está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II, que acontece no dia 27 de setembro, em São Paulo. Antes de subir ao ringue, o atleta baiano participa de um encontro com fãs na Praça Maria Felipa, antiga Praça Visconde de Cayru, na Cidade Baixa, em Salvador, no dia 11 de setembro, a partir das 17h.

Na ocasião, os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Bia Ferreira participam do happy hour especial com projeções, dinâmicas, ativações interativas e surpresas gratuitas para aproximar o público da energia do ringue e esquentar o clima para o evento.

O Spaten Fight Night II contará ainda com a presença de Flávio Canto, medalhista olímpico e apresentador, que será o mestre de cerimônia da noite.

“É sempre uma emoção estar com os baianos, ainda mais em um evento que valoriza a nossa história no esporte. Antes da luta, quero sentir de perto essa energia que só Salvador tem”, afirma Popó.

Com Hebert, Bia e Popó reunidos em Salvador, a Spaten busca aproximar os fãs das artes marciais e exaltar a força da Bahia como berço de campeões.