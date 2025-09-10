Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOXE BAIANO

Spaten Fight confirma Acelino Popó em encontro com fãs em Salvador

Evento gratuito será realizado na Praça Maria Felipa, situada na Cidade Baixa

João Grassi

Por João Grassi

10/09/2025 - 10:59 h
Popó está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II
Popó está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II -

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino 'Popó' Freitas está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II, que acontece no dia 27 de setembro, em São Paulo. Antes de subir ao ringue, o atleta baiano participa de um encontro com fãs na Praça Maria Felipa, antiga Praça Visconde de Cayru, na Cidade Baixa, em Salvador, no dia 11 de setembro, a partir das 17h.

Na ocasião, os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Bia Ferreira participam do happy hour especial com projeções, dinâmicas, ativações interativas e surpresas gratuitas para aproximar o público da energia do ringue e esquentar o clima para o evento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Spaten Fight Night II contará ainda com a presença de Flávio Canto, medalhista olímpico e apresentador, que será o mestre de cerimônia da noite.

Leia Também:

Popó substitui Belfort e vai encarar Wanderlei Silva em evento de boxe
Popó vence Duda Nagle, mas elogia adversário por resistência

“É sempre uma emoção estar com os baianos, ainda mais em um evento que valoriza a nossa história no esporte. Antes da luta, quero sentir de perto essa energia que só Salvador tem”, afirma Popó.

Com Hebert, Bia e Popó reunidos em Salvador, a Spaten busca aproximar os fãs das artes marciais e exaltar a força da Bahia como berço de campeões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Salvador Spaten Fight Night

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Popó está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Popó está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Popó está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Popó está confirmado no card principal do Spaten Fight Night II
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x